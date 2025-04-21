Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dukung Industri Pertahanan Indonesia, BRIN Diminta Perbanyak Penelitian AI dan Elektronika

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |19:01 WIB
Dukung Industri Pertahanan Indonesia, BRIN Diminta Perbanyak Penelitian AI dan Elektronika
Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menghadiri Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Serpong, Tangerang Selatan. (Foto: Refi Sandi/MPI)
A
A
A

TANGERANG SELATANIndustri pertahanan Indonesia membutuhkan kapabilitas kecerdasan buatan (AI) untuk bersaing dengan kemajuan dunia global, hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto. Dia juga menilai bahwa industri pertahanan memiliki kebutuhan elektronika sebagai bidang pendukung.

Untuk memenuhi kebutuhan industri pertahanan ini, Donny meminta dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).  

"Kalau dari kami industri pertahanan saat ini yang sangat dibutuhkan terkait dengan artifisial intelejen itu sangat kita butuhkan karena kemajuan saat ini di dunia internasional sangat cepat sekali kemudian bidang pendukung itu juga elektronika sangat dibutuhkan sekali," kata Donny usai menghadiri acara Forum Bisnis Industri Strategis Berbasis Data dan Inovasi di KST BJ Habibie BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (21/4/2025).

Donny berharap BRIN memperbanyak penelitian di bidang AI dan elektronika untuk mendukung industri pertahanan Indonesia.

"Kita mengharapkan riset dan industri pertahanan di Indonesia bisa memperbanyak penelitian di bidang artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan elektronika," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah meneliti soal pesawat tanpa awak atau drone hingga keamanan telekomunikasi pertahanan di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165767//tentara-Whq0_large.jpg
Bagaimana Produksi Alutsista Dalam Negeri? Ini Kata Len Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/56/3132253//brin-5Tm7_large.jpeg
BRIN dan Kemenhan Gelar Temu Bisnis dan Pameran Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/56/3121248//brin_dan_pt_asi_menandatangani_kerja_sama_penelitian_fotobioreaktor_mikroalga-swj6_large.jpg
BRIN dan PT ASI Berkolaborasi dalam Penelitian Fotobioreaktor Mikroalga untuk Kurangi Emisi Karbon Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/56/3114274//ilustrasi-OIEA_large.jpg
Manfaatkan Teknologi Radiasi, BRIN Ambil Peran Sentral Pengolahan Limbah Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/56/3107213//brin_menerima_anugerah_muri_untuk_capaian_inovasi_nasional-Qbi0_large.jpg
BRIN Terima Anugerah Rekor MURI Atas Pemaparan Riset dan Capaian Inovasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/624/3106766//kepala_brin-vogI_large.jpg
Indonesia Peringkat 54 di Global Innovation Index, BRIN: Upaya Perbaiki Ekosistem Riset dan Inovasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement