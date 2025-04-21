Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jadi Alternatif Nvidia, Huawei Mulai Pengiriman Massal Chip AI Baru di China

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |18:26 WIB
Jadi Alternatif Nvidia, Huawei Mulai Pengiriman Massal Chip AI Baru di China
Ilustrasi. (Foto; Unsplash)
A
A
A

SINGAPURA - Huawei Technologies berencana untuk memulai pengiriman massal chip kecerdasan buatan (AI) 910C kepada pelanggan China paling cepat bulan depan, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Beberapa pengiriman telah dilakukan, mereka menambahkan.

Waktu pengiriman ini sangat tepat bagi perusahaan AI China yang telah berupaya keras mencari alternatif dalam negeri untuk H20, chip AI utama buatan Nvidia, yang hingga baru-baru ini diizinkan dijual bebas di pasar China.

Bulan ini, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi tahu Nvidia bahwa penjualan chip H20 akan memerlukan lisensi ekspor.

Chip AI Utama China

Menurut salah satu dari dua orang dan sumber ketiga yang mengetahui desainnya, 910C Huawei, sebuah unit pemrosesan grafis (GPU), merupakan evolusi arsitektur dan bukan terobosan teknologi. Kinerjanya setara dengan chip H100 Nvidia dengan menggabungkan dua prosesor 910B menjadi satu paket melalui teknik integrasi tingkat lanjut, kata mereka, sebagaimana dilansir Reuters.

Artinya, chip ini memiliki daya komputasi dan kapasitas memori dua kali lipat dari 910B dan juga memiliki peningkatan bertahap, termasuk dukungan yang ditingkatkan untuk beragam data beban kerja AI, tambah mereka.

Semua sumber tidak diberi wewenang untuk berbicara kepada media dan menolak untuk disebutkan namanya. Huawei tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam upaya membatasi perkembangan teknologi China, khususnya kemajuan militernya, Washington telah memutus akses China terhadap produk AI tercanggih Nvidia termasuk chip andalannya B200.

 

