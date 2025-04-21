Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Langka, MPV Mewah Denza D9 Masuk Daftar Mobil Terlaris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |18:08 WIB
Langka, MPV Mewah Denza D9 Masuk Daftar Mobil Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Langka, MPV Mewah Denza D9 Masuk Daftar Mobil Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Denza D9 berhasil menjadi mobil mewah yang menarik perhatian kalangan atas di Indonesia. Masuk dalam segmen MPV premium yang bersaing dengan Toyota Alphard, mobil listrik yang berada di bawah naungan BYD ini masuk dalam daftar mobil mewah terlaris di Indonesia.

1. Penjualan 1.587 Unit

Pada Maret 2025, Denza D9 mencatatkan penjualan secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke dealer sebesar 1.587 unit. Belum pernah mobil mewah sekelas MPV premium mencatatkan angka penjualan lebih dari 1.000 unit per bulan.

Peningkatan sebenarnya sudah terlihat sejak bulan sebelumnya. Pada Februari 2025, Denza D9 mencatatkan penjualan secara wholesales sebesar 912 unit. Angka tersebut melonjak signifikan dari Januari 2025 yang hanya membukukan 25 unit.

Sementara itu, secara keseluruhan, Denza D9 menempati posisi 11 mobil terlaris pada Maret 2025. Denza masih berada di atas mobil lainnya yang harganya lebih terjangkau, seperti BYD M6, BYD Sealion 7, Honda HR-V bahkan Daihatsu Xenia.

2. Spesifikasi Denza D9

Harga yang lebih rendah dibandingkan model lain di kelasnya membuat Denza D9 sebagai pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan kendaraan premium. Selain itu, mobil ini menawarkan efisiensi karena mengandalkan baterai sebagai sumber daya utama.

Sekali mengisi daya penuh, Denza D9 diklaim mampu menempuh jarak 600 kilometer. Itu berkat baterai lithium iron phosphate (LFP) sebesar 103,36 kWh yang tertanam di bagian bawah mobil.

 

