HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Mobil Terlaris di Indonesia Maret 2025, Innova Teratas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |17:23 WIB
Daftar Mobil Terlaris di Indonesia Maret 2025, Innova Teratas
Daftar Mobil Terlaris di Indonesia Maret 2025, Innova Teratas (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil secara wholesales alias pengiriman dari pabrik ke dealer pada Maret 2025. Angka penjualan terlihat menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

1. Penjualan Mobil Maret 2025

Total penjualan mobil secara wholesales pada Maret 2025 mencapai 70.892 unit. Angka tersebut turun 4,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang membukukan penjualan sebesar 72.336 unit.

Namun, penjualan secara retail atau distribusi dari dealer ke konsumen meningkat. Penjualan ritel naik 9,6 persen dari 69.872 unit pada Februari 2025, menjadi 76.582 unit pada Maret 2025.

Secara brand, Toyota masih memimpin penjualan mobil secara nasional dengan membukukan 22.476 unit secara wholesales. Namun, angka tersebut turun 1.921 unit dari bulan sebelumnya.

Kendati begitu, pengiriman dari diler ke konsumen atau retail sales meningkat 10,3 persen. Toyota telah mendistribusikan mobil sebanyak 24.614 unit pada Maret 2025.

2. Toyota Kijang Innova Zenix dan Reborn Terlaris

Toyota Kijang Innova Zenix dan Innova Reborn masih menjadi pemimpin pasar Indonesia dengan total penjualan 5.353 unit. Tapi kalau dibandingkan bulan sebelumnya ada penurunan. Pada Februari 2025, keduanya mencatatkan penjualan 6.008 unit.

Sedangkan di posisi kedua diisi oleh Toyota Avanza dengan penjualan tercatat mencapai 5.069 unit. Kemudian di tempat ketiga ada Daihatsu Sigra dengan penjualan wholesales sebanyak 4.309 unit.

Honda Brio menempati urutan keempat dengan total penjualan wholesales 4.000 unit. Angka itu gabungan dari segmen LCGC Brio Satya dan Brio RS. Selanjutnya, melengkapi lima besar ditempati oleh Toyota Calya dengan capaian 2.639 unit.

 

