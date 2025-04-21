Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Didominasi Merek China, Ini Daftar Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Maret 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |11:33 WIB
Didominasi Merek China, Ini Daftar Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Maret 2025
Denza D9 menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia periode Maret 2025. (Foto: Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik semakin populer di Indonesia, yang terlihat dari angka penjualan dan semakin banyaknya brand dan model yang ditawarkan bagi konsumen. Di antara berbagai brand yang telah memasuki pasar kendaraan listrik Indonesia, merek China masih mendominasi.

Menurut data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 10 besar penjualan mobil listrik secara wholesales atau pendistribusian dari pabrik ke dealer di Indonesia pada Maret 2025 diisi oleh brand dari China.

Denza Terlaris, Hyundai Terdepak

Posisi pertama ditempati oleh Denza D9 yang merupakan MPV premium dari BYD. Mobil listrik yang menjadi lawan Toyota Alphard itu mencatatkan penjualan sebesar 1.587 unit, dengan harga Rp950 juta.

Selanjutnya di posisi kedua ada BYD M6. MPV tujuh penumpang ini cukup favorit di masyarakat Indonesia. Mobil listrik yang diklaim dirancang khusus untuk pasar Indonesia itu terdistribusi sebanyak 1.293 unit.

Urutan ketiga juga masih berasal dari BYD dengan model terbarunya, Sealion 7. SUV yang meluncur pada Februari 2025 dengan beragam teknologi canggih di dalamnya itu membukukan wholesales sebesar 1.182 unit.

Kemudian di posisi keempat ada Chery J6 yang mengusung desain boxy bergaya offroad. Memiliki banyak pesanan, produsen asal China itu memutuskan melipatgandakan produksinya pada fasilitas pabrik di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, sehingga pada Maret 2025 sudah terdistribusi 987 unit.

Aion Hyptec yang memberi kejutan dengan hadir menggunakan pintu gullwing atau terbuka ke atas mengisi posisi lima besar. SUV yang mengusung desain kemewahan dan kenyamanan itu mencatatkan wholesales sebanyak 886 unit.

Melengkapi 10 besar, ada Wuling ABC series yang masing-masing mencatatkan penjualan, 471 unit untuk Air ev, 468 unik untuk BinguoEV, dan 266 unit untuk Cloud EV. Pencapaian ini berkat pembaruan yang mereka lakukan di awal tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/15/3178961//giias-gDzv_large.jpg
Pasar Lesu, Gaikindo Masih Yakin Penjualan Mobil Tembus 850 Ribu Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/15/3178937//kia_ev4-AwUe_large.jpg
Dorong Peralihan ke Mobil Listrik, Kia Bikin Pengharum Aroma Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/15/3178917//konpers_gjaw_2025-YQP0_large.jpg
Gaikindo Targetkan GJAW 2025 Capai Transaksi Rp5,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178541//wuling_aishang_a100c-1ZfU_large.jpg
Mobil Listrik Mungil Wuling Meluncur, Harganya Rp90 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178523//mobil_listrik_tesla_meledak-4NXy_large.jpg
Mobil Listrik Tesla Meledak saat Dicas Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267//toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement