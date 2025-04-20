Fitur Kamera dan Berbagi Layar di Gemini Live Kini Akan Tersedia untuk Semua Pengguna Android

JAKARTA – Google akan meluncurkan Gemini Live dengan fitur kamera dan berbagi layar untuk semua pengguna Android. Fitur ini sebelumnya telah diluncurkan pada awal bulan ini, tetapi terbatas untuk perangkat Pixel 9 dan Galaxy S25, bagi pengguna yang membayar paket Gemini Advanced.

Kini, setelah mendapat "umpan balik yang bagus" atas fitur tersebut, Google kini telah memutuskan untuk menyediakannya bagi semua pengguna Gemini di Android, di semua ponsel, dan termasuk mereka yang menggunakan Gemini gratis, demikian dilansir GSM Arena.

Seperti halnya semua perangkat lunak Google, fitur ini akan diluncurkan "dalam beberapa minggu mendatang", jadi jangan khawatir jika Anda belum melihatnya. Setelah fitur ini tersedia, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka aplikasi Gemini, ketuk ikon Gemini Live, lalu ketuk ikon kamera atau berbagi layar.

Dengan begitu, Anda dapat melakukan percakapan langsung dengan Gemini tentang apa pun yang Anda lihat di kamera atau di layar. Karena ini adalah bagian dari Gemini Live, Anda dapat melakukan percakapan yang terasa alami, misalnya bisa menyela saat melakukan percakapan kapan saja.

(Rahman Asmardika)