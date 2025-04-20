Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fitur Kamera dan Berbagi Layar di Gemini Live Kini Akan Tersedia untuk Semua Pengguna Android

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |20:00 WIB
Fitur Kamera dan Berbagi Layar di Gemini Live Kini Akan Tersedia untuk Semua Pengguna Android
Gemini Live.
A
A
A

JAKARTA – Google akan meluncurkan Gemini Live dengan fitur kamera dan berbagi layar untuk semua pengguna Android. Fitur ini sebelumnya telah diluncurkan pada awal bulan ini, tetapi terbatas untuk perangkat Pixel 9 dan Galaxy S25, bagi pengguna yang membayar paket Gemini Advanced.

Kini, setelah mendapat "umpan balik yang bagus" atas fitur tersebut, Google kini telah memutuskan untuk menyediakannya bagi semua pengguna Gemini di Android, di semua ponsel, dan termasuk mereka yang menggunakan Gemini gratis, demikian dilansir GSM Arena.

Seperti halnya semua perangkat lunak Google, fitur ini akan diluncurkan "dalam beberapa minggu mendatang", jadi jangan khawatir jika Anda belum melihatnya. Setelah fitur ini tersedia, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka aplikasi Gemini, ketuk ikon Gemini Live, lalu ketuk ikon kamera atau berbagi layar.

Dengan begitu, Anda dapat melakukan percakapan langsung dengan Gemini tentang apa pun yang Anda lihat di kamera atau di layar. Karena ini adalah bagian dari Gemini Live, Anda dapat melakukan percakapan yang terasa alami, misalnya bisa menyela saat melakukan percakapan kapan saja.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/16/3177655//chatgpt-Hl5m_large.jpg
Pengguna Harian ChatGPT Menurun, Mulai Kalah Saing dari Gemini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176858//kadin-fBhU_large.jpg
Kadin-Google Percepat Digitalisasi UMKM dan Perluas Akses Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174438//ilustrasi-8DsA_large.jpg
Jawab Kekhawatiran, Google Pastikan Sideloading Tidak Akan Hilang dari Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174421//ilustrasi-xF9W_large.jpg
Daftar 10 Kata Terlarang di Mesin Pencarian Google dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172446//foto_ai-wZ2i_large.jpg
Prompt AI Gemini yang Lagi Viral: Foto Bareng Artis, Foto di Lift dan Polaroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171657//ilustrasi-dvJQ_large.jpg
Google Integrasikan Gemini ke Browser Chrome
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement