Teleskop NASA Temukan Tanda Kehidupan Alien di Eksoplanet Dekat Bumi

JAKARTA – Para ilmuwan menemukan gas biosignature yang cocok untuk kehidupan alien di sebuah eksoplanet yang berada di zona layak huni sistem planetnya. Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST) milik NASA menemukan dimetil sulfida (DMS), zat kimia yang utamanya diproduksi oleh makhluk hidup di Bumi di Planet K2-18b, yang berukuran sembilan kali lebih besar dari Bumi.

Tim peneliti menyelidiki atmosfer planet menggunakan Instrumen Inframerah Menengah (MIRI) milik JWST saat Planet K2-18b melintas di depan bintang induknya. Berdasarkan ukuran dan sifat-sifat lainnya, para astronom menganggap K2-18b adalah dunia "Hycean"—yaitu, dunia dengan lautan air cair yang besar dan atmosfer yang kaya hidrogen.

Meskipun para peneliti memperkirakan konsentrasi lebih dari 10 bagian per juta berdasarkan volume di Bumi, konsentrasi tersebut kurang dari satu bagian per miliar. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi dan memperluas temuan mereka, demikian dilansir Gadgets 360.

Menurut sebuah studi baru, yang diterbitkan dalam The Astrophysical Journal Letters, bukti kimiawi adanya kehidupan di eksoplanet K2-18b yang jauh telah diperoleh dari Teleskop Luar Angkasa James Webb milik NASA. Sinyal-sinyal ini, yang menunjukkan keberadaan dimetil sulfida dan dimetil disulfida (DMDS), jarang ditemukan di planet atau bulan lain, dan ditemukan pada tumbuhan laut dan bakteri di Bumi.

Karena K2-18b memiliki atmosfer yang kaya hidrogen dan lautan seluas planet, para peneliti menggolongkannya sebagai "dunia hycean." Metana dan karbon dioksida, yang ditemukan di atmosfer planet tersebut pada 2023, merupakan senyawa berbasis karbon pertama yang ditemukan di zona layak huni sebuah eksoplanet. Meskipun kadarnya memiliki signifikansi statistik yang minimal, para peneliti juga menemukan kemungkinan sinyal DMS, sehingga membingungkan diagnosis DMS. Hasilnya menggarisbawahi kemungkinan adanya kehidupan di eksoplanet.