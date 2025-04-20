Peringati Hari Kartini, Wahana Honda Kasih Diskon Servis Motor Matic

JAKARTA – Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Wahana Honda memberikan diskon servis gratis untuk sepeda motor matic. Layanan ini merupakan wujud apresiasi dan AHASS untuk perjuangan perempuan Indonesia dan dukungan untuk mobilitas mereka.

Program ini memberikan potongan jasa sebesar 30 persen yang berlaku hingga 25 April 2025.

Promo Hari Kartini hadir melalui dua jenis layanan khusus, yakni Kartini 1 (Paket Servis Lengkap + Oli Mesin) dan Kartini 2 (Paket Servis Lengkap + Coolant). Promo ini hanya berlaku untuk konsumen yang melakukan booking servis lebih dahulu melalui aplikasi WANDA, memberikan pengalaman servis yang mudah, fleksibel, dan tanpa antre.

“Lewat promo ini, kami ingin merayakan semangat Kartini masa kini - perempuan yang aktif, mandiri dan memperhatikan keselamatan berkendara. Kami harap promo ini dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen wanita Honda di wilayah Jakarta - Tangerang,” kata Benedictus F. Maharanto, Head of TSD PT Wahana Makmur Sejati dalam keterangan resmi.