Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Peringati Hari Kartini, Wahana Honda Kasih Diskon Servis Motor Matic

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |20:22 WIB
Peringati Hari Kartini, Wahana Honda Kasih Diskon Servis Motor Matic
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Wahana Honda memberikan diskon servis gratis untuk sepeda motor matic. Layanan ini merupakan wujud apresiasi dan AHASS untuk perjuangan perempuan Indonesia dan dukungan untuk mobilitas mereka.

Program ini memberikan potongan jasa sebesar 30 persen yang berlaku hingga 25 April 2025.

Promo Hari Kartini hadir melalui dua jenis layanan khusus, yakni Kartini 1 (Paket Servis Lengkap + Oli Mesin) dan Kartini 2 (Paket Servis Lengkap + Coolant). Promo ini hanya berlaku untuk konsumen yang melakukan booking servis lebih dahulu melalui aplikasi WANDA, memberikan pengalaman servis yang mudah, fleksibel, dan tanpa antre.

“Lewat promo ini, kami ingin merayakan semangat Kartini masa kini - perempuan yang aktif, mandiri dan memperhatikan keselamatan berkendara. Kami harap promo ini dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen wanita Honda di wilayah Jakarta - Tangerang,” kata Benedictus F. Maharanto, Head of TSD PT Wahana Makmur Sejati dalam keterangan resmi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178793//new_honda_adv160-tVjQ_large.jpg
Segini Target Penjualan New Honda ADV160 di Jakarta-Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/53/3156290//motor_listrik_honda_di_jakarta_fair_2025-1Zmu_large.jpeg
Wahana Honda Catat 5 Ribu Penjualan pada Jakarta Fair 2025, Motor Listrik Makin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/53/3112831//motor_honda-Z7c0_large.jpg
Bulan Kasih Sayang, Motor Honda Diskon hingga Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/53/3111626//wahana_honda_raup_rp490_miliar_dari_penjualan_spare_part_hingga_apparel-Iw36_large.jpg
Selain Jualan Motor, Wahana Honda Raup Rp490 Miliar dari Suku Cadang hingga Aksesori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/53/3107915//servis_motor-5fUz_large.jpg
Sambut Imlek 2025, Servis Motor Honda Diskon 15 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement