Tesla Hadapi Gugatan Hukum, Dituduh Percepat Odometer Supaya Garansi Cepat Habis

JAKARTA - Tesla menghadapi gugatan class action setelah perusahaan tersebut diduga mempercepat odometer pada kendaraan listriknya agar masa garansinya lebih cepat berakhir dan Tesla tidak perlu membayar biaya perbaikan.

Penggugat Nyree Hinton menuduh bahwa pembacaan odometer Tesla mencerminkan konsumsi energi, perilaku pengemudi, dan "algoritma prediktif" daripada jarak tempuh sebenarnya yang ditempuh.

Dia mengatakan odometer pada Model Y 2020 yang dibelinya pada Desember 2022 dengan jarak tempuh 36.772 mil berjalan setidaknya 15% lebih cepat, berdasarkan kendaraan lain dan riwayat mengemudinya, dan untuk sementara waktu mengatakan dia mengemudi sejauh 72 mil sehari padahal maksimal dia hanya sejauh 20 mil.

Hinton, warga Los Angeles, mengatakan hal ini menyebabkan garansi dasar 50.000 mil miliknya berakhir jauh lebih cepat dari jadwal, membuatnya harus membayar tagihan perbaikan suspensi sebesar USD10.000 yang menurutnya seharusnya ditanggung Tesla.

"Dengan mengikat batas garansi dan batas jarak tempuh sewa dengan pembacaan 'odometer' yang meningkat, Tesla meningkatkan pendapatan perbaikan, mengurangi kewajiban garansi, dan memaksa konsumen untuk membeli garansi tambahan sebelum waktunya," kata pengaduan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Tesla dan pengacaranya tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi telah membantah semua tuduhan material dalam gugatan tersebut. Perusahaan yang berbasis di Austin, Texas tersebut tidak memiliki kantor hubungan media.