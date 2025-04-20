Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Hadapi Gugatan Hukum, Dituduh Percepat Odometer Supaya Garansi Cepat Habis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |18:27 WIB
Tesla Hadapi Gugatan Hukum, Dituduh Percepat Odometer Supaya Garansi Cepat Habis
Tesla Model Y.
A
A
A

JAKARTA - Tesla menghadapi gugatan class action setelah perusahaan tersebut diduga mempercepat odometer pada kendaraan listriknya agar masa garansinya lebih cepat berakhir dan Tesla tidak perlu membayar biaya perbaikan.

Penggugat Nyree Hinton menuduh bahwa pembacaan odometer Tesla mencerminkan konsumsi energi, perilaku pengemudi, dan "algoritma prediktif" daripada jarak tempuh sebenarnya yang ditempuh.

Dia mengatakan odometer pada Model Y 2020 yang dibelinya pada Desember 2022 dengan jarak tempuh 36.772 mil berjalan setidaknya 15% lebih cepat, berdasarkan kendaraan lain dan riwayat mengemudinya, dan untuk sementara waktu mengatakan dia mengemudi sejauh 72 mil sehari padahal maksimal dia hanya sejauh 20 mil.

Hinton, warga Los Angeles, mengatakan hal ini menyebabkan garansi dasar 50.000 mil miliknya berakhir jauh lebih cepat dari jadwal, membuatnya harus membayar tagihan perbaikan suspensi sebesar USD10.000 yang menurutnya seharusnya ditanggung Tesla.

"Dengan mengikat batas garansi dan batas jarak tempuh sewa dengan pembacaan 'odometer' yang meningkat, Tesla meningkatkan pendapatan perbaikan, mengurangi kewajiban garansi, dan memaksa konsumen untuk membeli garansi tambahan sebelum waktunya," kata pengaduan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Tesla dan pengacaranya tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi telah membantah semua tuduhan material dalam gugatan tersebut. Perusahaan yang berbasis di Austin, Texas tersebut tidak memiliki kantor hubungan media.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178682//ilustrasi-TkYW_large.jpg
Militer AS Serang Kapal Diduga Pengangkut Narkoba di Samudra Pasifik, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178532//donald_trump_memulai_pembongkaran_sayap_timur_gedung_putih-BTrx_large.jpg
Trump Mulai Pembongkaran Gedung Putih untuk Bangun Ballroom Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178523//mobil_listrik_tesla_meledak-4NXy_large.jpg
Mobil Listrik Tesla Meledak saat Dicas Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388//putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177754//protes_no_kings_di_washington_dc-sYxP_large.jpg
Tolak Trump, Demonstrasi “No Kings” Diikuti Jutaan Orang di Seluruh AS
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement