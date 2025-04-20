Cara Mudah Top Up Free Fire pakai GoPay

JAKARTA – Free Fire adalah salah satu game onlinne yang paling populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Game bergenre shooter ini memiliki gameplay yang menarik selain juga berbagai mode permainan, selain juga karakter unik, senjata, skin senjata yang membuatnya semaiin seru dan menarik bagi para pemainnya.

Untuk membuka berbagai fitur menarik pada Free Fire, salah satunya membutuhkan apa yang disebut sebagai Diamond, yang merupakan semacam mata uang dalam game. Diamond digunakan untuk melakukan pembelian skin, karakter baru, gacha sampai item ekslusif lainnya, sehingga tak sedikit pemain yang melakukan top up, atau menambah jumlah Diamond mereka di game.

Cara Top Up Diamond Free Fire dengan GoPay

Top Up Diamond Free Fire dapat dilakukan dengan berbagai macam layanan, salah satu yang paling banyak digunakan adalah dengan GoPay. Cara melakukannya juga cukup mudah, hanya dengan mengikuti beberapa langkah berikut:

Melalui Aplikasi GoPay: