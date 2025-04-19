Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengiriman Apple Anjlok hingga 9 Persen di China, Xiaomi Melonjak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |14:16 WIB
Pengiriman Apple Anjlok hingga 9 Persen di China, Xiaomi Melonjak
Pengiriman Apple Anjlok hingga 9 Persen di China, Xiaomi Melonjak (Ilustrasi/Freepik)
BEIJING - Pengiriman ponsel pintar Apple di China anjlok 9% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data dari perusahaan riset IDC, Apple merupakan satu-satunya produsen besar yang mengalami penurunan. 

Apple Turun, Xiaomi Naik

Melansir Reuters, Sabtu (19/4/2025), Apple, yang menempati peringkat kelima di pasar ponsel pintar China, mengalami penurunan pengiriman menjadi 9,8 juta ponsel. Pangsa pasarnya juga turun menjadi 13,7%. Ini turun dari 17,4% pada kuartal sebelumnya.

Sebaliknya, pemimpin pasar Xiaomi mengalami lonjakan pengiriman sebesar 40% menjadi 13,3 juta sementara pengiriman di seluruh industri tumbuh 3,3%.

Analis IDC, Will Wong mengatakan, struktur harga premium Apple telah mencegah perusahaan AS tersebut memanfaatkan subsidi pemerintah baru yang diperkenalkan pada bulan Januari. Ini memicu pertumbuhan pada kuartal pertama. 

Subsidi pemerintah untuk telepon pintar dan beberapa barang elektronik konsumen lainnya memberikan pengembalian dana kepada konsumen sebesar 15% dari produk dengan harga stiker di bawah 6.000 yuan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
smartphone Xiaomi apple
