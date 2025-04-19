Dampak Tarif Balasan, Ford Hentikan Ekspor Mobil ke China

JAKARTA - Ford Motor menyatakan menghentikan pengiriman SUV, truk pikap, dan mobil sport ke China. Itu lantaran Ford mulai menghadapi tekanan dari tarif balasan yang telah menyebabkan kendaraan menghadapi pajak setinggi 150%.

1. Ford Hentikan Ekspor ke China

"Kami telah menyesuaikan ekspor dari AS ke China mengingat tarif saat ini," demikian pernyataan Ford, melansir Reuters, Sabtu (19/4/2025).

Minggu ini Ford menghentikan pengiriman F-150 Raptors, Mustangs, dan SUV Bronco buatan Michigan serta Lincoln Navigator buatan Kentucky ke China.

Perkembangan ini terjadi saat produsen mobil AS berebut untuk menemukan cara mengatasi tarif Presiden Donald Trump. Keberadaan tarif ini diperkirakan mengurangi keuntungan produsen mobil dan pemasok suku cadang.

The Wall Street Journal adalah yang pertama melaporkan penghentian tersebut, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Ekspor mesin dan transmisi buatan AS ke China oleh Ford diperkirakan terus berlanjut, meskipun ada jeda ekspor kendaraan rakitan.

Model Lincoln Nautilus, yang diproduksi di China, juga diperkirakan akan terus dikirim, meskipun ada tarif yang tinggi.