HOME OTOTEKNO TECHNO

TikTokers Gugat Roblox Gara-Gara Tarian Viral

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |12:05 WIB
TikTokers Gugat Roblox Gara-Gara Tarian Viral
TikTokers Gugat Roblox Gara-Gara Tarian Viral (Instagram/@kelleyheyer)
A
A
A

JAKARTA - TikTokers Kelley Heyer menggugat gim video Roblox karena menggunakan tariannya untuk lagu “Apple” milik Charli XCX tanpa izin.

1. TikTokers Gugat Roblox

Heyer mengunggah tarian viral tersebut pada Juni 2024. Tarian ini terinspirasi dari kehebohan album musim panas Charli XCX yang berjudul “Brat.” Tarian tersebut menjadi sangat populer sehingga Charli XCX memasukkannya ke dalam pertunjukan langsungnya dan bahkan mengundang Heyer untuk menampilkan tarian tersebut di pertunjukannya di New York City.

Fortnite dan Roblox, dua gim laris yang populer di kalangan anak-anak, masing-masing memasukkan tarian tersebut ke dalam gim mereka. Ini memungkinkan pemain untuk membeli “emote” tarian tersebut untuk ditampilkan oleh avatar mereka. 

Namun, meskipun Fortnite memperoleh izin dari Heyer untuk melisensikan koreografinya, ia menuduh bahwa Roblox tidak menandatangani perjanjian untuk melakukannya.

“Roblox terus menggunakan IP milik Kelley tanpa perjanjian yang ditandatangani. Kelley adalah kreator independen yang seharusnya diberi kompensasi yang adil atas karyanya dan kami tidak melihat pilihan lain selain mengajukan gugatan untuk membuktikannya,” kata pengacara Heyer, Miki Anzai, melansir Tech Crunch, Sabtu (19/4/2025). 

“Kami tetap bersedia dan terbuka untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap dapat mencapai kesepakatan damai.”

Menurut Polygon, Heyer memperkirakan bahwa Roblox memperoleh lebih dari 123 dolar AS dari penjualan lebih dari 60.000 emote tarian “Apple”.

 

