HOME OTOTEKNO TECHNO

Meski Ada Tarif Baru, Harga Nintendo Switch 2 Tak Naik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |10:37 WIB

Meski Ada Tarif Baru, Harga Nintendo Switch 2 Tak Naik (Nintendo)
JAKARTA - Nintendo mengumumkan tidak akan menaikkan harga Switch 2 di Amerika Serikat (AS), meski ada tarif baru yang terapkan pemerintah. Konsumen bisa melakukan pre-order mulai 24 April 2025. 

1. Nintendo Switch 2

Melansir Tech Crunch, Sabtu 919/4/2025),  dikhawatirkan ada kenaikan harga Nintendo Switch 2 setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor baru. Namun, Nintendo mengonfirmasi bahwa Switch 2 akan tetap dijual seharga 449,99 dolar AS (sekitar Rp7,5 juta) dan akan dirilis pada 5 Juni, seperti yang diumumkan sebelumnya.

2. Harga Aksesori Naik

"Namun, aksesori Switch 2 akan naik harganya karena 'perubahan' kondisi pasar," kata Nintendo dalam siaran pers. 

Nintendo menambahkan, produk lain juga dapat mengalami kenaikan harga di kemudian hari.

Sebagian besar aksesori Switch 2 tampaknya akan mengalami kenaikan harga sebesar 5 dolar AS. Nintendo Switch 2 Pro Controller, yang awalnya ditetapkan seharga 79,99 dolar AS sekarang akan dijual seharga 84,99 dolar AS. 

Joy-Cons akan dijual seharga 94,99 dolar AS, naik dari 89,99 dolar AS dan aksesori kamera Switch 2 yang baru akan dijual seharga 54,99 dolar AS, naik dari 49,99 dolar AS. 

Terkait gim, Nintendo tidak mengubah harga versi digital dan fisik dari dua gim yang sangat populer pada hari peluncurannya, Mario Kart World (79,99 dolar AS) dan Donkey Kong Bananza (69,99 dolar AS).

"Kami mohon maaf atas keterlambatan prapemesanan eceran, dan berharap ini mengurangi ketidakpastian yang mungkin dialami pelanggan kami," tulis Nintendo dalam rilis tersebut.

 

