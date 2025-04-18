Sebut TikTok Ancaman Serius, Zuckerberg Akui Pertumbunan Meta Terhambat

JAKARTA - Keberadaan media sosial TikTok berdampak terhadap pertumbuhan Meta. Pertumbuhan Meta melambat drastis saat TikTok makin populer.

1. TikTok Ancaman Serius Meta

Melansir Tech Crucnh, Jumat (18/4/2025), dalam persidangan antimonopoli Meta pada Rabu, CEO Meta Mark Zuckerberg bersaksi keberhasilan TikTok merupakan risiko bagi bisnis Meta. Ia menyebut TikTok merupakan "prioritas utama" dan ancaman persaingan yang "sangat mendesak" ketika diluncurkan pada tahun 2018, menurut Bloomberg dan media lainnya.

Laporan tersebut berasal dari minggu pertama kesaksian yang padat dalam persidangan Komisi Perdagangan Federal AS terhadap raksasa jejaring sosial tersebut.

Jika pengacara FTC menang, persidangan tersebut berpotensi mengharuskan Meta untuk memisahkan Instagram atau WhatsApp sebagai perusahaan yang terpisah.

Zuckerberg, mengakui kedatangan TikTok telah berdampak langsung pada Meta. Ia mengatakan perusahaannya telah mengamati bahwa "pertumbuhannya melambat secara dramatis" ketika TikTok menjadi populer.

Ia juga mengatakan, aplikasi milik ByteDance tersebut terus menjadi fokus upaya persaingan Meta selama beberapa tahun.

ByteDance membeli Musical.ly pada 2017, dan menggabungkannya dengan TikTok pada berikutnya. Sekitar waktu yang sama, Meta (yang saat itu dikenal sebagai Facebook) berhenti melaporkan jumlah pengguna Facebook dalam laporan triwulanannya, beralih ke metrik "keluarga aplikasi" baru yang mencakup Instagram dan WhatsApp.