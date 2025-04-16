Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ponsel Lipat Tiga HUAWEI Mate XT Segera Meluncur di Indonesia, Ini Target Pasarnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |10:01 WIB
Ponsel Lipat Tiga HUAWEI Mate XT Segera Meluncur di Indonesia, Ini Target Pasarnya
Huawei Mate XT Ultimate Design. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Huawei telah memperkenalkan ponsel lipat tiga HUAWEI Mate XT Ultimate Design yang akan segera diluncurkan di Indonesia pada sesi media briefing di Jakarta, Selasa, (15/4/2025). Smartphone ini hadir dengan desain inovatif dan berbagai fitur mewah, seperti pola dan lekukan eonik yang diklaim berbeda di setiap unit ponsel tersebut.

Product GTM Huawei Device Indonesia Hutomo Wibowo mengungkapkan bahwa HUAWEI Mate XT Ultimate Design ini adalah ponsel flagship yang menyasar konsumen yang membutuhkan ponsel untuk penggunaan yangv imersif dan berat. Namun, menurut Hutomo, ponsel ini juga dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna di Indonesia.

“Pastinya untuk target marketnya kita akan memberikan membuka bagi kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Jadi karena memang untuk misalnya bagi tergantung pengguna,” terang Hutomo dalam sesi media briefing, Selasa.

Hutomo juga memastikan bahwa HUAWEI Mate XT Ultimate Design juga akan tetap cocok untuk digunakan sebagai ponsel harian.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
