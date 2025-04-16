Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi dan Yandex Buka Pelatihan dan Kompetisi Machine Learning Gratis Bagi Talenta Digital Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |21:56 WIB
Komdigi dan Yandex membuka pelatihan machine learning gratis.
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan perusahaan teknologi global Yandex, membuka pelatihan gratis dan kompetisi daring Linear Models in Machine Learning: Fundamentals, Applications, and Competition. Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship (DTS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Pelatihan ini diselenggarakan di platform DTS dan bisa diikuti para profesional teknologi digital, pelajar/mahasiswa, serta Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Kepala BPSDM Kementerian Komdigi Bonifasius Pudjianto Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Dia mengatakan bahwa pelatihan ini selaras dengan misi DTS yang telah berlangsung sejak tahun 2018 yaitu meningkatkan keterampilan, daya saing, dan produktivitas talenta digital.

Menurut Bonifasius, pelatihan dapat diakses secara mandiri, hands-on lab dan studi kasus, sehingga memudahkan peserta memperoleh pengalaman praktis dalam membangun dan mengimplementasikan model menggunakan Python dan scikit-learn.

“Termasuk tantangan umum machine learning, teknik validasi model, serta cara mengubah persoalan bisnis menjadi solusi berbasis machine learning,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bonifasius mengungkapkan bahwa machine learning menjadi pendorong utama inovasi di sektor-sektor penting seperti transportasi, pertanian, layanan kesehatan, dan e-commerce. Oleh karena itu, dia berharap peserta dapat memberikan solusi nyata bagi tantangan di berbagai sektor.

 

