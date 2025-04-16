Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jeep Wrangler 4 Door Rubicon Resmi Meluncur, Harganya Rp2,3 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |20:30 WIB
Jeep Wrangler 4 door Rubicon resmi meluncur di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Indomobil National Distributor meluncurkan mobil SUV gagah Jeep Wrangler 4 door Rubicon di Indonesia pada Rabu (16/4/2025). Mobil legendaris itu dibanderol Rp2,389 miliar on the road (OTR) Jakarta.

1. Jeep Wrangler 4 Door Rubicon

CEO PT Indomobil National Distributor,  Tan Kim Piauw, menjelaskan peluncuran Jeep Wrangler 4-Door Rubicon menandai langkah penting dalam menghadirkan ikon otomotif dunia yang dikenal akan ketangguhan dan karakter kuatnya. 

"Kami yakin Jeep akan menjadi pilihan utama bagi mereka yang menjalani gaya hidup aktif dan menyukai petualangan, baik di medan ekstrem maupun jalanan perkotaan," katanya saat peluncuran Jeep Wrangler 4 Door Rubicon di Jakarta, Rabu (16/4/2025). 

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, memaparkan, Jeep adalah sebuah legacy, simbol kebebasan, dan eksplorasi yang telah melekat kuat selama puluhan tahun. 

Jeep Wrangler 4 door Rubicon resmi meluncur di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
"Jeep Wrangler 4-Door Rubicon mewakili esensi sejati dari DNA Jeep—tangguh, autentik, dan terus berevolusi. Kini hadir di Indonesia dengan teknologi dan fitur modern, tanpa meninggalkan karakter ikoniknya,” tuturnya di kesempatan yang sama.

2. Spesifikasi Jeep Wrangler 4 Door Rubicon

Secara dimensi, Jeep Wrangler 4 Door Rubicon memiliki panjang 4.882 mm, lebar 1.894 mm, tinggi 1.848 mm, dan wheelbase 3.008 mm.

Jeep Wrangler 4 door Rubicon dibekali mesin 2.0L GMET4 DOHC Turbocharged yang dilengkapi sistem ESS (Engine Start Stop). Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 270 PS dan torsi maksimum 400 Nm. Tenaga itu disalurkan lewat transmisi otomatis 8-percepatan dan sistem penggerak Rock-TracⓇ dengan full-time 4x4 system.

 

