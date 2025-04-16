GIIAS 2025 Diramaikan 55 Brand, Ada Sejumlah Pendatang Baru

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 bakal digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 24 Juli hingga 3 Agustus. Setidaknya, sebanyak 55 brand baik roda empat dan dua telah memastikan diri hadir di GIIAS 2025.

1. GIIAS 2025

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, berharap penyelenggaraan GIIAS 2025 bisa mendongkrak penjualan industri otomotif. Pasalnya, hingga kuartal I 2025, penjualan turun 4,8 persen dibandingkan tahun lalu.

"Diharapkan pameran GIIAS 2025 bisa menjadi stimulus penjualan otomotif di Indonesia," ujar Nangoi di Jakarta, Rabu (16/5/2025).

Ia menyebut, GIIAS merupakan salah satu pameran otomotif terbesar di dunia. Pada GIIAS 2025, lebih dari 50 brand siap ikut serta.

"Kita ketahui pameran ini adalah pameran yang dianggap terbesar di dunia, di luar China, dengan lebih dari 50 brand, mulai kendaraan penumpang, kendaraan komersil, karoseri, dan motor akan ikut semuanya," ucapnya.

2. 55 Merek Ramaikan GIIAS 2025

Hingga April 2025, GIIAS 2025 tercatat diikuti oleh lebih dari 55 merek otomotif global yang telah mengonfirmasi keikutsertaannya, mencakup berbagai sektor mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, hingga ratusan merek dari industri otomotif pendukung.

Ketua III Gaikindo dan Ketua Penyelenggara pameran Gaikindo, Rizwan Alamsyah menyampaikan, pameran kali ini adalah GIIAS dengan variasi merek terlengkap dari penyelenggaraan pameran otomotif dunia lainnya.

"Berbeda dari penyelenggaraan pameran otomotif di belahan dunia lainnya yang didominasi beberapa merek, GIIAS 2025 akan menghadirkan variasi merek kendaraan yang lengkap, seluruh merek kendaraan ternama dunia bisa ditemui sepanjang pameran, termasuk beberapa merek baru,” ucap Rizwan.