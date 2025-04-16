Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kata Nissan Indonesia soal Gagal Merger dengan Honda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |11:11 WIB
Kata Nissan Indonesia soal Gagal Merger dengan Honda
Kata Nissan Indonesia soal Gagal Merger dengan Honda (Dok NMDI)
A
A
A

JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) merespons soal kabar gagalnya merger antara Nissan global dengan Honda. 

1. Dampaknya di Indonesia

Selain itu, ada pula kabar mengenai tutupnya sejumlah pabrik Nissan di luar negeri, yaitu di India dan Thailand.

Head of Sales and Product NMDI, Bima Aristyanto, menjelaskan sejauh ini kabar tersebut tidak berdampak terhadap operasional di Tanah Air. 

"Kita tidak bisa berkomentar untuk action di luar teritori kita, maksudnya untuk yang terjadi di India, terjadi di Thailand. Tapi untuk yang dampak ke Indonesia sendiri itu overall sejauh ini kita tidak ada masalah dengan adanya pemberitaan seperti itu," kata Bima di Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

Ia menyebut, sejauh ini penjualan Nissan di Indonesia tetap berjalan normal. "Di Indonesia pun penjualan retail sales berjalan seperti biasa ya," ucapnya. 

2. Serena e-Power Jadi Andalan

Diketahui, secara global penjualan Nissan mulai tergerus, termasuk di Tanah Air. Karena itu, pihaknya berharap dapat meningkatkan angka penjualan lewat Nissan Serena e-Power. 

"Kalau saat ini kami mencoba untuk mengangkat kembali melalui Nissan Serena. Jadi harapannya memang dengan Nissan Serena nanti market share kita juga bisa tumbuh," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/15/3174647/nissan_leaf-TdME_large.jpg
20 Ribu Nissan Leaf Kena Recall Gara-Gara Risiko Terbakar saat Isi Daya Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167644/nissan-1thp_large.jpg
Indomobil Resmi Akuisisi 99,9 Persen Saham Nissan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/52/3161089/nissan-Hu6C_large.jpg
Restrukturisasi, Nissan Bakal PHK Karyawan di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/52/3156266/nissan-lObY_large.jpg
Krisis Finansial, Nissan Bakal Tutup Pabrik Utama di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/52/3151664/nissan-kAEF_large.jpg
Diterpa Masalah Finansial, Nissan Tutup Pabrik, PHK Karyawan hingga Tunda Pembayaran ke Pemasok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/52/3150188/tim_formula_e_nissan-bCDc_large.jpg
Alasan Nissan Ikut Balap Mobil Listrik Formula E
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement