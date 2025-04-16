Kata Nissan Indonesia soal Gagal Merger dengan Honda

JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) merespons soal kabar gagalnya merger antara Nissan global dengan Honda.

1. Dampaknya di Indonesia

Selain itu, ada pula kabar mengenai tutupnya sejumlah pabrik Nissan di luar negeri, yaitu di India dan Thailand.

Head of Sales and Product NMDI, Bima Aristyanto, menjelaskan sejauh ini kabar tersebut tidak berdampak terhadap operasional di Tanah Air.

"Kita tidak bisa berkomentar untuk action di luar teritori kita, maksudnya untuk yang terjadi di India, terjadi di Thailand. Tapi untuk yang dampak ke Indonesia sendiri itu overall sejauh ini kita tidak ada masalah dengan adanya pemberitaan seperti itu," kata Bima di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Ia menyebut, sejauh ini penjualan Nissan di Indonesia tetap berjalan normal. "Di Indonesia pun penjualan retail sales berjalan seperti biasa ya," ucapnya.

2. Serena e-Power Jadi Andalan

Diketahui, secara global penjualan Nissan mulai tergerus, termasuk di Tanah Air. Karena itu, pihaknya berharap dapat meningkatkan angka penjualan lewat Nissan Serena e-Power.

"Kalau saat ini kami mencoba untuk mengangkat kembali melalui Nissan Serena. Jadi harapannya memang dengan Nissan Serena nanti market share kita juga bisa tumbuh," tuturnya.