Usai Jualan Mobil Bekas, Balai Lelang Kini Bidik Barang Elektronik (Fadli Ramadan)

JAKARTA - Pasar mobil bekas pada kuartal pertama cukup stabil di tengah penjualan mobil baru yang masih lesu.

1. Penjualan Naik

Balai Lelang JBA Indonesia menyatakan, penjualan lelang mobil pihaknya meningkat hingga 13 persen pada kuartal I tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Chief Executive Officer PTJBAIndonesia, Kazuhiro Shioyama menjelaskan, pihaknya optimis dengan pasar mobil bekas saat ini. Hal ini merujuk dengan pencapaian pihaknya hingga kuartal 1 2025.

“Hingga akhir Maret 2025, kami sudah mencapai lebih dari 27% dari target penjualan tahun ini," ucapnya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sementara itu, Chief Operating Officer JBA Indonesia Deny Gunawan, menjelaskan mobil bekas yang paling laris. Mobil tersebut umumnya adalah mobil yang sering berkeliaran di jalanan.

Mobil bekas yang paling laku di JBA adalah Toyota Avanza, Daihatsu Sigra, Brio Satya, hingga Toyota Calya.

2. Lelang Elektronik

Di sisi lain, setelah fokus pada penjualan mobil dan motor bekas, kini JBA Indonesia membidik pasar lelang baru yakni elektronik. Lelang perdana akan dilakukan pada 5 Mei 2025.