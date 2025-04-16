Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Lengkap Cheat GTA San Andreas PS2 Motor Drag

Siti Gea Arzetty , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |22:14 WIB
Daftar Lengkap Cheat GTA San Andreas PS2 Motor Drag
GTA San Andreas.
A
A
A

JAKARTA – Para penggemar game legendaris Grand Theft Auto: San Andreas (GTA San Andreas) di konsol PlayStation 2 kembali dimanjakan dengan daftar cheat yang semakin lengkap dan seru. Salah satu yang paling banyak dicari adalah cheat untuk memunculkan motor drag, kendaraan cepat yang sering digunakan para pemain untuk melakukan aksi balapan jalanan di dunia terbuka GTA.

Dalam versi PS2, cheat digunakan dengan menekan kombinasi tombol pada stik atau controller. Berbeda dengan versi PC yang menggunakan kode teks, versi PS2 menawarkan sensasi nostalgia karena pemain harus hafal dan cepat dalam menekan tombol agar cheat bisa aktif.

Berikut ini adalah daftar cheat GTA San Andreas PS2 khusus untuk motor drag dan kendaraan cepat lainnya yang wajib diketahui:

1. Cheat Motor Drag (Freeway atau PCJ-600)

  • Kode: Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Atas, L1, L2, Kiri
  • Fungsi: Memunculkan motor cepat (PCJ-600 atau Freeway), cocok untuk drag race di jalan lurus seperti bandara atau jalan tol di game.

2. Cheat Sanchez (Motor Trail)

  • Kode: Atas, Atas, Bawah, Bawah, Kotak, Lingkaran, L1, L2
  • Fungsi: Memunculkan motor trail yang sering dipakai untuk balapan di jalur off-road dan stunt.

3. Cheat FCR-900 (Motor Sport)

Halaman:
1 2
      
