Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Hadirkan Integrasi Foto ke Asisten AI Gemini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |22:19 WIB
Google Hadirkan Integrasi Foto ke Asisten AI Gemini
Gemini AI. (Foto: GSM Arena)
A
A
A

JAKARTA Google dilaporkan akan segera meluncurkan integrasi Google Photos dengan asisten AI Gemini di Android. Dengan integrasi ini, pengguna kini dapat mengajukan pertanyaan kepada Gemini tentang foto mereka untuk menemukan gambar tertentu atau memperoleh informasi dari dalam gambar yang disimpan di Google Photos.

Fitur-fitur ini pertama kali diumumkan di Google I/O pada 2024 dan disebut Ask Photos. Google telah menambahkan versi fitur tersebut di dalam aplikasi Photos.

Gemini Kini Akan Menjawab Pertanyaan tentang Google Photos

Menurut laporan 9to5Google, integrasi Gemini dengan Google Photos kini diluncurkan untuk pengguna Android. Google merilis Fitur ini dirilis secara bertahap sehingga memerlukan waktu hingga beberapa minggu sebelum semua perangkat yang kompatibel menerima pembaruan.

Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna Android harus terlebih dahulu membuka aplikasi Gemini, mengetuk ikon profil di pojok kanan atas, dan membuka menu Aplikasi. Halaman ini, yang sebelumnya disebut Ekstensi, kini akan menampilkan Google Photos sebagai opsi. Mengaktifkan tombol sakelar di samping aplikasi akan menghubungkan chatbot AI dengan aplikasi.

Ada dua cara utama untuk menggunakan fitur ini. Pertama, pengguna Gemini dapat menemukan gambar tertentu dari pustaka mereka. Pengguna dapat mengetik perintah bahasa alami yang menjelaskan tentang gambar tersebut, seperti "Tampilkan foto saya dari musim panas lalu" atau "Tampilkan swafoto terbaru saya." Setelah selesai, AI akan menampilkan gambar yang relevan dengan memindai aplikasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176858//kadin-fBhU_large.jpg
Kadin-Google Percepat Digitalisasi UMKM dan Perluas Akses Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174438//ilustrasi-8DsA_large.jpg
Jawab Kekhawatiran, Google Pastikan Sideloading Tidak Akan Hilang dari Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174421//ilustrasi-xF9W_large.jpg
Daftar 10 Kata Terlarang di Mesin Pencarian Google dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172446//foto_ai-wZ2i_large.jpg
Prompt AI Gemini yang Lagi Viral: Foto Bareng Artis, Foto di Lift dan Polaroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171657//ilustrasi-dvJQ_large.jpg
Google Integrasikan Gemini ke Browser Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/16/3171137//google-igql_large.jpg
China Hentikan Penyelidikan Antimonopoli Google
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement