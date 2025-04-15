Google Hadirkan Integrasi Foto ke Asisten AI Gemini

JAKARTA – Google dilaporkan akan segera meluncurkan integrasi Google Photos dengan asisten AI Gemini di Android. Dengan integrasi ini, pengguna kini dapat mengajukan pertanyaan kepada Gemini tentang foto mereka untuk menemukan gambar tertentu atau memperoleh informasi dari dalam gambar yang disimpan di Google Photos.

Fitur-fitur ini pertama kali diumumkan di Google I/O pada 2024 dan disebut Ask Photos. Google telah menambahkan versi fitur tersebut di dalam aplikasi Photos.

Gemini Kini Akan Menjawab Pertanyaan tentang Google Photos

Menurut laporan 9to5Google, integrasi Gemini dengan Google Photos kini diluncurkan untuk pengguna Android. Google merilis Fitur ini dirilis secara bertahap sehingga memerlukan waktu hingga beberapa minggu sebelum semua perangkat yang kompatibel menerima pembaruan.

Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna Android harus terlebih dahulu membuka aplikasi Gemini, mengetuk ikon profil di pojok kanan atas, dan membuka menu Aplikasi. Halaman ini, yang sebelumnya disebut Ekstensi, kini akan menampilkan Google Photos sebagai opsi. Mengaktifkan tombol sakelar di samping aplikasi akan menghubungkan chatbot AI dengan aplikasi.

Ada dua cara utama untuk menggunakan fitur ini. Pertama, pengguna Gemini dapat menemukan gambar tertentu dari pustaka mereka. Pengguna dapat mengetik perintah bahasa alami yang menjelaskan tentang gambar tersebut, seperti "Tampilkan foto saya dari musim panas lalu" atau "Tampilkan swafoto terbaru saya." Setelah selesai, AI akan menampilkan gambar yang relevan dengan memindai aplikasi.