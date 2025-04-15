Ponsel Lipat Tiga Huawei Mate XT Segera Hadir di Indonesia, Ini Fitur-Fitur Canggih dan Mewahnya

JAKARTA – Huawei akan segera meluncurkan ponsel lipat tiganya yang inovatif, HUAWEI Mate XT Ultimate Design di Indonesia. Ponsel lipat tiga pertama di dunia ini hadir dengan desain baru yang unik, estetika mewah, serta teknologi dan performa kelas flagship dari Huawei.

“Tak lama lagi kami akan meluncurkan HUAWEI Mate XT Utimate Design sebagai bagian dari lini smartphone unggulan kami, sekaligus menjadi smartphone lipat tiga komersial pertama yang akan segera hadir di Indonesia,” kata CEO Huawei Device Indonesia Huiler Fan.

Sebagai ponsel flagship paling inovatif, HUAWEI Mate XT Ultimate Design hadir dengan berbagai fitur yang membuatnya menjadi smartphone, yang tidak hanya unik, tetapi juga mewah, dan juga memiliki performa yang mendukung gaya hidup penggunanya.

Fitur Unggulan Huawei Mate XT Ultimate Design

Berikut beberapa fitur pada HUAWEI Mate XT Ultimate Design yang membuat ponsel lipat tiga ini menjadi perangkat yang pantas dilirik oleh konsumen di Indonesia:

Desain Unik dan Mewah dengan Lekukan Eonic yang Khas

HUAWEI Mate XT Ultimate Design hadir dengan desain lipat tiga yang mengusung pola star diamond simetris ikonik. Permukaan berkilau pada smartphone ini dihasilkan melalui teknik pemotongan sinusoidal, menciptakan pola bergelombang halus. Uniknya, lekukan eonic di bagian kamera hadir berbeda pada setiap perangkat, memberikan identitas unik seperti sidik jari manusia.