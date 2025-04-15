Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ponsel Lipat Tiga Huawei Mate XT Segera Hadir di Indonesia, Ini Fitur-Fitur Canggih dan Mewahnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |21:50 WIB
Ponsel Lipat Tiga Huawei Mate XT Segera Hadir di Indonesia, Ini Fitur-Fitur Canggih dan Mewahnya
Huawei Mate XT Ultimate Design.
A
A
A

JAKARTA Huawei akan segera meluncurkan ponsel lipat tiganya yang inovatif, HUAWEI Mate XT Ultimate Design di Indonesia. Ponsel lipat tiga pertama di dunia ini hadir dengan desain baru yang unik, estetika mewah, serta teknologi dan performa kelas flagship dari Huawei.

“Tak lama lagi kami akan meluncurkan HUAWEI Mate XT Utimate Design sebagai bagian dari lini smartphone unggulan kami, sekaligus menjadi smartphone lipat tiga komersial pertama yang akan segera hadir di Indonesia,” kata CEO Huawei Device Indonesia Huiler Fan.

Sebagai ponsel flagship paling inovatif, HUAWEI Mate XT Ultimate Design hadir dengan berbagai fitur yang membuatnya menjadi smartphone, yang tidak hanya unik, tetapi juga mewah, dan juga memiliki performa yang mendukung gaya hidup penggunanya.

Fitur Unggulan Huawei Mate XT Ultimate Design

Berikut beberapa fitur pada HUAWEI Mate XT Ultimate Design yang membuat ponsel lipat tiga ini menjadi perangkat yang pantas dilirik oleh konsumen di Indonesia:

Desain Unik dan Mewah dengan Lekukan Eonic yang Khas

Desain eonik pada Huawei Mate XT.

HUAWEI Mate XT Ultimate Design hadir dengan desain lipat tiga yang mengusung pola star diamond simetris ikonik. Permukaan berkilau pada smartphone ini dihasilkan melalui teknik pemotongan sinusoidal, menciptakan pola bergelombang halus. Uniknya, lekukan eonic di bagian kamera hadir berbeda pada setiap perangkat, memberikan identitas unik seperti sidik jari manusia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175820//huawei_pura_80_resmi_diluncurkan_di_indonesia-PmtZ_large.jpg
Huawei Pura 80 Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175683//huawei_watch_gt_6_series_resmi_diluncurkan_di_indonesia-ByVF_large.jpg
Huawei Watch GT 6 Series Meluncur di Indonesia dengan Baterai Hingga 21 Hari, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173322//huawei_matepad_2025_berdesain_ringan_dan_fleksibel-DUM7_large.jpg
HUAWEI Matepad 11.5: Tablet Ideal Setara Laptop, Akses Google Apps dan Aplikasi Lain Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/15/3171346//konsep_mobil_kerja_sama_huawei_dan_gac-Aupa_large.jpg
GAC dan Huawei Berkolaborasi, Luncurkan Merek Mobil Listrik Baru Qijing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/16/3170624//huawei_pura_80_pro-UqBL_large.jpg
Huawei Pura 80 Series Meluncur Dibanderol Mulai Rp14 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/16/3169013//huawei_pura_80_ultra-ypNU_large.jpg
Peringkat 1 di DXOMark, HUAWEI Pura 80 Ultra Bakal Hadir dengan Dual Switchable Telephoto Lens dan Ultra Large Sensor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement