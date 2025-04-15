Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO F7 Pro dan F7 Ultra Resmi Rilis di Indonesia Intip Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |17:06 WIB
POCO F7 Pro dan F7 Ultra Resmi Rilis di Indonesia Intip Spesifikasi dan Harganya
POCO meluncurkan POCO f7 Pro dan F7 Ultra di Indonesia, 15 April 2025. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA – POCO resmi merilis seri smartphone flagship terbarunya POCO F7 Pro dan F7 Ultra di Indonesia pada Selasa, (15/4/2025). Kedua ponsel ini hadir dengan spesifikasi dan teknologi yang dirancang untuk memberikan performa tingkat tinggi dalam gaming dan fotografi.

Konfigurasi Dual Chip POCO F7 Ultra

POCO F7 Ultra ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Elite, yang merupakan salah satu chipset flagship dengan performa tekuat saat ini. Chipset besutan Qualcomm ini didukung oleh VisionBoost D7, chipset grafis khusus milik POCO, yang memberikan performa grafis dengan visual yang lebih tajam, detail, dan smooth.

POCO F7 Ultra.

Konfigurasi dual chipset ini memungkinkan POCO F7 Ultra menjalankan game dengan Smart Frame Rate 120FPS, resolusi 2K Super Resolution yang super detail, dan Game HDR yang menampilkan warna yang lebih tajam. Tak hanya dalam bermain game, teknologi Dual-core Visuals ini juga dapat meningkatkan pengalaman streaming, seperti dari YouTube dan Netflix.

Dual-core gaming pada POCO F7 Ultra juga didukung oleh WildBoost Optimization 4.0 yang memungkinkan pengaturan performa Snapdragon 8 Elite Mobile Platform dan VisionBoost D7 agar lebih optimal. Sementara teknologi LiquidCool Technology 4.0 dengan sistem IceLoop dual-channel 3D dan loop heat pipe super jumbo 5400mm menjaga suhu SoC selama penggunaan sampai 3°C, sehingga ponsel tidak mengalami overheat.

Pada baterai, POCO F7 Ultra dibekali baterai 5300mAh yang mendukung pengisian super cepat 120W HyperCharge kabel mempersingkat waktu pengisian daya dari kosong hingga 100 persen hanya memerlukan waktu sekira 34 menit. POCO F7 Ultra juga mendukung pengisian nirkabel 50W wireless Hypercharge.

Kamera dan Teknologi Fotografi

Berbeda dari seri-seri sebelumnya, kali ini POCO memberi perhatian khusus pada kamera di seri flagshipnya, yang terlihat dari disematkannya konfigurasi tiga kamera belakang di POCO F7 Ultra.

 

Halaman:
1 2 3
      
