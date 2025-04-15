HP Jadul Minggir, Google Umumkan Persyaratan Minimal Memori dan Penyimpanan untuk Ponsel Android

JAKARTA – Google telah mengumumkan persyaratan minimum baru memori dan penyimpanan bagi ponsel Android untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Mengingat sistem yang dijalankan akan semakin berat dan berukuran semakin besar, maka perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankannya juga semakin tinggi.

Dilansir GSM Arena, untuk Android 15, Google mengharuskan penyimpanan minimal 32 GB untuk ponsel pintar yang ingin memasang rangkaian aplikasi dan layanannya terlebih dahulu (biasanya disebut Layanan Seluler Google atau GMS). Dari 32 GB tersebut, minimal 75% dari ukuran penyimpanan harus didedikasikan untuk partisi data, yang menyimpan aplikasi sistem yang telah terpasang sebelumnya, data aplikasi sistem, file sistem tertentu, dan semua aplikasi serta file pengguna.

Batas sebelumnya adalah 16 GB, yang diberlakukan sejak Android 13, dan sebelumnya adalah 8 GB. Perlu dicatat bahwa ponsel dengan penyimpanan kurang dari 32 GB bahkan tidak dapat diperbarui ke Android 15 jika diluncurkan pada versi sebelumnya.

Tentu saja, tidak banyak perangkat yang masih ada di pasaran dengan penyimpanan 16GB atau 32GB, dan tentu saja, pengalaman Anda menggunakan ponsel dengan penyimpanan 32GB tidak akan menyenangkan, baik menggunakan Android 15 atau tidak. Namun, menarik untuk melihat bahwa Google memiliki ukuran penyimpanan minimum yang sebenarnya yang diberlakukannya untuk perangkat yang menginginkan GMS.

Hal yang sama berlaku untuk RAM. Perangkat dengan RAM 2GB dan 3GB harus menggunakan Android Go Edition, versi yang dirancang untuk ponsel kelas bawah, sementara yang memiliki RAM kurang dari 2GB tidak bisa mendapatkan GMS sama sekali. Ponsel dengan RAM 4GB masih bisa mendapatkan GMS dan menjalankan Android 15 penuh, tetapi mulai dari Android 16, mereka juga harus menggunakan Android Go, yang berarti akan ada persyaratan RAM minimum 6GB untuk menjalankan Android penuh.