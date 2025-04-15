Apple Kembali Rajai Penjualan Ponsel Global, Samsung di Posisi Kedua

JAKARTA - Apple menduduki posisi teratas untuk penjualan ponsel pintar global pada kuartal pertama berkat peluncuran iPhone 16e dan permintaan yang kuat di negara-negara seperti Jepang dan India, menurut data dari Counterpoint Research pada Senin, (14/4/2025). Apple menguasai 19% pangsa pasar ponsel pintar, menduduki posisi pertama meskipun penjualan di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China stagnan atau menurun.

Samsung berada di posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 18%, diikuti Xiaomi di tempat ketiga, sementara Vivo menempati posisi keempat dan OPPO berada di posisi kelima, menurut data Counterpoint, sebagaimana dilansir Reuters.

Data tersebut menunjukkan permintaan iPhone tetap kuat di pasar berkembang, bahkan saat penjualan menurun di China akibat persaingan dari pemain lokal seperti Huawei dan kurangnya fitur AI.

Secara terpisah, International Data Corporation, yang terutama melacak pengiriman daripada penjualan ke konsumen, mengatakan pengiriman ponsel pintar global naik 1,5% pada kuartal pertama, dengan Apple meningkatkan pasokan untuk menghindari potensi tarif di bawah Presiden AS Donald Trump.

Pengaruh Tarif Trump

Tarif timball-balik Trump dan meningkatnya ketegangan perdagangan global telah mengakibatkan gejolak pasar keuangan global selama dua minggu terakhir, prospek ekonomi yang memburuk, dan kemungkinan inflasi yang lebih tinggi.