HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Motor Lawas yang Irit Bensin, Tetap Tangguh di Jalanan

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |17:15 WIB
5 Motor Lawas yang Irit Bensin, Tetap Tangguh di Jalanan
5 Motor Lawas yang Irit Bensin, Tetap Tangguh di Jalanan (Ist)
A
A
A

JAKARTA -  Sederet motor lawas yang irit bensin akan diulas Okezone dalam artikel ini. Dengan pemilihan yang tepat, Anda bisa mengurangi jumlah pengeluaran untuk membeli bensin.

Berada di tengah kondisi ekonomi menantang dan harga bahan bakar yang terus berfluktuasi, motor irit bensin kini banyak dicari orang. Selain keluaran baru, tak sedikit dari mereka melirik motor-motor lawas sebagai alternatifnya.

Sebagian motor lansiran tahun 80-an hingga awal 2000-an memang dikenal memiliki teknologi mesin yang sederhana, tetapi efisien. Meski kebanyakan belum dibekali teknologi mumpuni, keberadaannya mampu memberikan konsumsi bahan bakar yang relatif stabil dan irit. 

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini beberapa motor lawas irit bensin yang layak dilirik, baik untuk keperluan harian maupun sebagai koleksi bernilai. Simak ya!

1. Honda Astrea Grand

Honda Astrea Grand menjadi salah satu motor bebek paling legendaris di Indonesia. Diproduksi era 1990-an, motor ini dikenal sangat hemat bahan bakar, bahkan melampaui pendahulunya, Astrea Prima.

Kombinasi antara teknologi sederhana dan bobot ringan menjadikan motor ini sangat efisien dalam penggunaan bensin. Astrea Grand diperkirakan punya konsumsi mencapai lebih dari 50 km/liter. 

2. Astrea Prima

Pendahulu Astrea Grand ini juga layak masuk. Meski terbilang sangat jadul, keberadaannya tetap diminati sebagian kolektor untuk dimodifikasi. 

Soal keiritan bahan bakar, Honda Astrea Prima memiliki rata-rata jarak tempuh hingga 50 km untuk 1 liter bensin. Ini menjadikannya sebagai salah satu motor lawas paling irit BBM.

3. Honda Supra X

Supra X di sini merupakan versi jadul yang membawa mesin berkapasitas 97,1 cc. Kendati sudah lawas, motor ini masih sering dijumpai di jalanan pedesaan hingga sekarang.

Satu alasan utama orang-orang masih memakainya adalah karena Supra X ini irit bensin. Bekal 1 liter bensin biasanya dapat dipakai menempuh rata-rata jarak hingga 50 km. 

 

