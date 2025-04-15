Daftar 5 Rekomendasi Motor Bebek Bekas di Bawah Rp10 Jutaan

JAKARTA - Motor bebek bekas dengan harga di bawah Rp10 jutaan bisa menjadi pilihan. Bagi yang memiliki budget terbatas, motor bekas menjadi solusi.

Diketahui, motor bebek masih ada peminatnya. Di tengah hegemoni motor matic, masih ada yang menjadikan motor bebek sebagai moda transportasi sehari-hari.

Karena itu, pengguna motor bebek masih bisa ditemukan. Selain itu, motor bebek dianggap perawatannya lebih mudah.

Jika mencari motor bebek dengan harga murah, unit bekasnya bisa menjadi pilihan. Motor bebek bekas dengan harga di bawah Rp10 jutaan cukup mudah ditemukan di pasaran. Ada beberapa model dari pabrikan yang harganya di bawah Rp10 jutaan.

Namun, motor bebek bekas dengan rentang harga tersebut biasanya motor keluaran tahun lawas.

Motor Bebek Bekas di Bawah Rp10 Juta

Sebagaimana dihimpun dari laman jual beli daring, berikut daftar 5 rekomendasi motor bebek bekas di bawah Rp10 jutaan :

Honda Supra X 125 2011 Rp7,4-7,8 juta

Yamaha Jupiter MX 2011 Rp8-8,5 juta

Honda Revo 2016 Rp5,8-Rp6,7 juta

Suzuki Shogun 2008 Rp5-7 juta

Honda Blade 2014 Rp5-7,5 juta