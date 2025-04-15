Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Susul Audi, Mitsubishi Bekukan Ekspor Mobil ke AS

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |07:01 WIB
Susul Audi, Mitsubishi Bekukan Ekspor Mobil ke AS
Susul Audi, Mitsubishi Bekukan Ekspor Mobil ke AS (Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tarif pajak resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berdampak pada sektor industri di seluruh dunia. Salah satunya adalah industri otomotif.

1. Mitsubishi Bekukan Ekspor ke AS 

Mitsubishi Motors akhirnya mengambil langkah strategis dalam menyikapi tarif impor tersebut. Terbaru, produsen asal Jepang tersebut dikabarkan telah membekukan pengiriman mobil ke AS untuk mengantisipasi pajak tinggi.

Melansir Carscoops, Rabu (16/4/2025), seluruh model Mitsubishi yang dipasarkan di AS merupakan kendaraan impor seutuhnya alias CBU (Completely Built Up). Tarif sebesar 25 persen untuk mobil impor yang masuk ke AS membuat Mitsubishi membekukan pengiriman.

Kendati begitu, Mitsubishi masih melakukan ekspor ke Amerika Utara. Tapi, mereka memilih untuk menghentikan sementara pengiriman ke 330 diler di AS guna menghindari tarif tambahan tersebut, setidaknya sampai ada kejelasan dari pemerintah setempat.

Senior Director for Communications and Events Mitsubishi North America, Jeremy Barnes, mengatakan bahwa unit-unit yang telah dikirim tetap berada di pelabuhan sampai ada keputusan terbaru dari pemerintah AS.

2. Stok Memadai

Stok kendaraan Mitsubishi di pasar AS juga dikatakan masih aman dan dapat memenuhi permintaan pasar. Dalam pernyataannya kepada Nikkei Asia, Barnes mengungkapkan bahwa Mitsubishi memiliki cadangan kendaraan yang cukup untuk tetap melayani permintaan pasar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203/pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/52/3166280/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-Pe9J_large.jpg
Mitsubishi Xforce Dapat Pembaruan Teknologi Keselamatan, Intip Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166043/mitsubishi_destinator-Qw2p_large.jpg
Diproduksi di Indonesia, Mitsubishi Destinator Siap Diekspor ke Sejumlah Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162948/mitsubishi_destinator-zcOP_large.jpeg
Mitsubishi Destinator Raih Penghargaan Most Inspiring Design of the Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/52/3158205/mitsubishi_fuso_di_giias_2025-mtGE_large.jpg
GIIAS 2025, Mitsubishi Fuso Pamer EV Mobile Charger hingga Fighter X Tractor Head
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement