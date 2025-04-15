Penjualan Ritel Mobil Naik saat Momen Lebaran, Ini 10 Merek Terlaris Maret 2025

JAKARTA - Momen Lebaran memberikan dampak positif bagi industri otomotif di Indonesia. Ini membuat angka penjualan ritel kendaraan roda empat mengalami peningkatan karena kebutuhan akan mobil baru meningkat untuk.

1. Penjualan Ritel Naik

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan retail atau distribusi dari diler ke konsumen pada Maret 2025. Total, sepanjang bulan ketiga tahun ini sebanyak 76.582 unit mobil dikirim ke seluruh konsumen di Tanah Air.

Angka tersebut naik 9,6 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencatatkan penjualan ritel sebanyak 69.872 unit. Ini menjadi catatan positif bagi industri otomotif Indonesia yang sedang lesu.

2. Toyota Teratas

Berdasarkan data yang dirilis Gaikindo, hampir seluruh merek alami lonjakan permintaan menjelang Lebaran 2025. Toyota masih memimpin pasar dengan distribusi 24.514 unit, meningkat 10 persen dibandingkan Februari 2025.

Sementara Daihatsu ada di posisi kedua dengan distribusi ke konsumen sebanyak 13.111 unit. Angka tersebut meningkat sekitar 5 persen dari sebelumnya yang hanya mencatatkan penjualan ritel sebesar 12.501 unit.

Posisi ketiga ditempati Honda yang membukukan penjualan sebesar 8.165 unit. Sementara Mitsubishi dan Suzuki ada di tempat keempat dan kelima dengan penjualan sebesar 6.372 unit dan 5.006 unit.