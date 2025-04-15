Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |17:42 WIB
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Libur Lebaran (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Libur Lebaran 2025 telah usai. Pada momen ini, banyak orang mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga. 

Bagi mereka yang mudik dengan mobil, jangan lupa untuk memeriksa kembali kondisi kendaraan. Itu termasuk dengan memeriksa kondisi ban. 

Sebagai satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan jalan, ban berperan vital dalam keselamatan dan kenyamanan berkendara. 

Setelah menempuh perjalanan jauh selama mudik Lebaran, kendaraan tentu mengalami beban kerja yang lebih berat dari biasanya. Oleh karena itu, penting untuk segera memeriksa kondisi kendaraan begitu kembali dari perjalanan.

Berikut ini tips untuk memastikan ban kendaraan siap kembali beraktivitas usai perjalanan mudik, sebagaimana dibagikan Bridgestone Indonesia, dikutip pada Selasa (15/4/2025): 

1. Cek Tekanan Angin

Pastikan tekanan angin sesuai rekomendasi pabrikan (biasanya tertera di pintu pengemudi). Tekanan yang tepat menjaga kenyamanan, efisiensi bahan bakar, dan mencegah keausan tidak merata. Gunakan alat pengukur tekanan, dan pertimbangkan penggunaan nitrogen untuk performa lebih stabil.

2. Cek Kondisi Fisik Ban

Periksa ban dari potensi kerusakan selama perjalanan mudik yang mungkin tidak kita sadari, seperti adanya luka sobek karena melindas benda tajam, benjolan karena membentur lubang atau trotoar, atau benda tajam yang menancap. Karena kerusakan kecil bisa menjadi awal dari kerusakan yang lebih besar di kemudian hari dan dapat berbahaya bagi keselamatan.

3. Cek Keseimbangan Ban (Balancing)

Balancing adalah proses menyeimbangkan berat ban dan pelek untuk mencegah getaran saat berkendara. Keseimbangan yang baik penting untuk kenyamanan dan mencegah getaran yang bisa menyebabkan keausan ban tidak merata.

 

Halaman:
1 2
      
