BYD Sealion 7 Jalani Uji Tabrak Euro NCAP, Ini Hasilnya

JAKARTA - BYD Sealion 7 yang dibekali teknologi canggih dan sejumlah perangkat keselamatan akhirnya diuji tabrak. Euro NCAP (New Car Assessment Program) melakukan pengujian terhadap mobil listrik tersebut.

Hasilnya, BYD Sealion 7 mendapatkan rating bintang lima dengan skor 87 persen untuk penumpang dewasa, 93 persen untuk penumpang anak-anak, 76 persen untuk perlindungan pejalan kaki, dan 79 persen untuk perangkat keamanan.

Uji Tabrak BYD Sealion 7

Melansir Financial Express, Selasa (15/4/2025), struktur kabin tetap stabil saat uji benturan frontal offset, dan data dari boneka uji menunjukkan perlindungan yang baik terhadap lutut dan tulang paha pengemudi maupun penumpang depan.

BYD membuktikan bahwa penumpang dengan ukuran tubuh dan posisi duduk yang berbeda tetap mendapatkan tingkat perlindungan yang setara. Namun, dalam uji benturan dengan penghalang penuh dari depan, perlindungan dada untuk penumpang belakang dinilai lemah akibat tekanan yang terukur.

Kendati begitu, pengemudi tetap mendapatkan perlindungan maksimal pada seluruh organ vital tubuh. Dalam uji benturan samping, termasuk hantaman dengan tiang, Sealion 7 mencetak poin penuh karena memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap perlindungan seluruh bagian tubuh.

Nilai ini didapatkan berkat airbag tengah yang efektif mengurangi risiko benturan kepala antara pengemudi dan penumpang depan saat tabrakan dari samping. Uji whiplash juga menunjukkan perlindungan, baik di kursi depan dan belakang, terhadap cedera leher dalam benturan dari belakang.

Sistem keselamatan aktif juga menjadi nilai tambah. Sealion 7 dilengkapi eCall, sistem panggilan darurat otomatis, serta sistem pengereman pasca tabrakan untuk menghindari benturan sekunder.