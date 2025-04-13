Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Trump Batalkan Tarif Timbal Balik untuk Barang Elektronik dari Smartphone Hingga Komputer

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |18:42 WIB
Trump Batalkan Tarif Timbal Balik untuk Barang Elektronik dari Smartphone Hingga Komputer
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: X)
A
A
A

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu, (12/4/2025) memberikan pengecualian dari tarif timbal balik yang tinggi untuk smartphone, komputer, dan beberapa barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari China. Langkah ini memberikan keringanan besar bagi perusahaan teknologi AS seperti Apple yang bergantung pada produk impor.

Dalam pemberitahuan kepada pengirim badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor, dengan efek retroaktif mulai pukul 12:01 a.m. EDT pada 5 April.

Ini menampilkan 20 kategori produk, termasuk kode umum 8471 untuk semua komputer, laptop, disk drive, dan pemrosesan data otomatis. Ini juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

Buat Lega Perusahaan Teknologi Besar

Pemberitahuan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai langkah tersebut, tetapi pengecualian larut malam tersebut memberikan kelegaan bagi perusahaan teknologi besar seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya.

Tindakan Trump juga mengecualikan barang elektronik tertentu dari tarif "dasar" 10% untuk barang dari sebagian besar negara selain China, yang meringankan biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone Apple yang diproduksi di India, demikian dilansir Reuters.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement