Trump Batalkan Tarif Timbal Balik untuk Barang Elektronik dari Smartphone Hingga Komputer

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu, (12/4/2025) memberikan pengecualian dari tarif timbal balik yang tinggi untuk smartphone, komputer, dan beberapa barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari China. Langkah ini memberikan keringanan besar bagi perusahaan teknologi AS seperti Apple yang bergantung pada produk impor.

Dalam pemberitahuan kepada pengirim badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor, dengan efek retroaktif mulai pukul 12:01 a.m. EDT pada 5 April.

Ini menampilkan 20 kategori produk, termasuk kode umum 8471 untuk semua komputer, laptop, disk drive, dan pemrosesan data otomatis. Ini juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

Buat Lega Perusahaan Teknologi Besar

Pemberitahuan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai langkah tersebut, tetapi pengecualian larut malam tersebut memberikan kelegaan bagi perusahaan teknologi besar seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya.

Tindakan Trump juga mengecualikan barang elektronik tertentu dari tarif "dasar" 10% untuk barang dari sebagian besar negara selain China, yang meringankan biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone Apple yang diproduksi di India, demikian dilansir Reuters.