Ford Everest Sport Resmi Meluncur, Dibanderol Rp799 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Next-Gen Ford Everest Sport resmi meluncur di Indonesia, Sabtu (12/4/2025). SUV gagah 7 seater itu dibanderol dengan harga Rp799 juta on the road (OTR) Jakarta.

"Next-Gen Ford Everest Sport 'Smart Urban Adventure' hadir dengan memadukan pengalaman berkendara yang berani, sentuhan sporty, serta kenyamanan dan ketangguhan sebagai SUV keluarga," ujar Country Manager Ford RMA Indonesia, Toto Suharto saat peluncuran di Jakara Selatan.

Ia meyakini kombinasi antara desain yang menawan, fitur-fitur canggih, dan performa mesin yang bertenaga akan menjadikan Next-Gen Ford Everest Sport sebagai pilihan utama di kelasnya.

Next Gen Ford Everest Sport (Okezone/Erha A Ramadhoni)

1. Desain Everest Sport

Next-Gen Ford Everest Sport hadir dengan aksen hitam eksklusif pada grille, Door handle, roof rail dan Door mirror, Desain khas C-Clamp pada LED Headlamp dilengkapi Daytime Running Light dan velg alloy berukuran 20 inci, menciptakan tampilan sporty yang memikat. D

2. Performa Next-Gen Ford Everest Sport

Next-Gen Ford Everest Sport ditenagai mesin Diesel 2.0L Turbo 4x2 6AT. Transmisi otomatis 6-percepatan dengan SelectShift™ memastikan perpindahan gigi yang halus dan efisien. Mobil SUV 7 seater ini memiliki 4 mode berkendara yaitu Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery.

Sementara ground clearance 200mm dan kemampuan water wading sampai setinggi 800 mm menjadikan Next-Gen Ford Everest Sport mampu melewati berbagai medan.