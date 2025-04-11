Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Luncurkan Mobil Dilengkapi Drone di Atap, Segini Harganya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |18:32 WIB
BYD Luncurkan Mobil Dilengkapi Drone di Atap, Segini Harganya
BYD Luncurkan Mobil Dilengkapi Drone di Atap, Segini Harganya (Carnewschina)
A
A
A

JAKARTA - Produsen otomotif China, BYD, meluncurkan mobil yang dilengkapi drone di atapnya yang cocok digunakan oleh konten kreator.

1. BYD Tang L

Melansir Carnewschina, Sabtu (12/4/2025), mobil tersebut diberi nama BYD Tang L yang ditawarkan dengan pilihan powertrain hybrid dan listrik. SUV ini juga mengusun Super e-Platform, yang merupakan sasis pengembangan terbaru dari BYD.

Secara keseluruhan mobil ini memiliki dimensi ukuran panjang 5.040 mm, lebar 1.996 mm, dan tinggi 1.760 mm. Kapasitas mobil ini dapat menampung enam hingga tujuh penumpang bergantung pada model kursi tengah.

Fitur paling mencolok pada BYD Tang L adalah drone yang terintegrasi dengan mobil pada tipe tertentu. Atap mobil tersebut memiliki panel khusus yang dapat menampung drone dan peralatan pengisian daya yang dapat digunakan dengan pengoperasian satu tombol.

Drone yang tersemat pada mobil ini dapat terbang dengan ketinggian hingga 2 kilometer. Ini sangat membantu pengguna untuk mendokumentasikan pemandangan alam di sekitar wilayah yang dilaluinya.

2. Spesifikasi BYD Tang L

Mobil BYD tak lengkap tanpa teknologi canggih. Tang L hadir dengan sistem DiPilot 300 BYD atau God's Eye B sebagai standar. Sistem tersebut menampilkan LiDAR yang terpasang di atap pada trim tertinggi.

Soal performa, BYD Tang L versi hybrid dibekali teknologi DM-P yang merupakan pengembangan terbaru dari BYD. Ini menggabungkan efisiensi tinggi dari mesin dengan motor ganda dengan klaim konsumsi bahan bakar 5,6 liter per 100 km. Mobil ini juga bisa menempuh 215 km dengan menggunakan baterai berkapasitas 35,62 kWh.

 

Topik Artikel :
mobil listrik Drone BYD Tang L BYD
