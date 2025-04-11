Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |11:11 WIB
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 (Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA - Daftar provinsi yang memberlakukan pemutihan pajak kendaraan pada 2025 perlu diketahui. Kebijakan memberikan keringanan bagi masyarakat untuk melunasi kewajibannya. 

Pemutihan pajak digelar di sejumlah provinsi. Berikut daftar provinsi yang memberlakukan pemutihan pajak kendaraan pada 2025, sebagaimana dihimpun Okezone pada Sabtu (12/4/2025): 

1. Jawa Barat 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jaten) memberlakukan program penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan dari tahun 2024 dan sebelumnya. Dengan adanya program ini, masyarakat Jawa Barat hanya perlu membayar pajak tahun ini. Pemprov Jabar juga menerapkan biaya bea balik nama kendaraan secara cuma-cuma. Program ini berlaku pada 20 Maret hingga 30 Juni 2025. 

2. Jawa Tengah 

Pemprov Jawa Tengah (Jateng) juga menerapkan program serupa. Warga Jateng dibebaskan dari pokok, denda, serta tunggakan Jasa Raharja dari 2024. Program ini digelar pada 8 April hingga 30 Juni 2025. 

3. Banten 

Pemprov Banten memberlakukan pemutihan pajak pada 10 April hingga 30 Juni 2025. Warga Banten dibebaskan dari tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2024 dan sebelumnya. Warga Banten hanya perlu membayar pajak tahun 2025. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/52/3096321/chery_tiggo_8_pro-7k9b_large.jpg
Segini Pajak Tahunan Mobil Chery Tiggo 8 Pro yang Masih Sekelas Fortuner dan Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/52/3095401/bmw_x5-HDpP_large.jpg
Segini Pajak Mobil BMW X5 Semua Tahun
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement