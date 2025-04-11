Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dampak Tarif Impor AS, Pemerintah Korsel Umumkan Langkah Darurat untuk Industri Otomotif

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |07:01 WIB
Dampak Tarif Impor AS, Pemerintah Korsel Umumkan Langkah Darurat untuk Industri Otomotif
Dampak Tarif Trump, Pemerintah Korsel Umumkan Langkah Darurat untuk Industri Otomotif (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menanggapi serius kebijakan tarif pajak yang diberlakukan Trump. Ini direspons dengan tindakan darurat untuk industri otomotif yang dinilai akan menjadi salah satu yang paling terdampak.

1. Korsel Siapkan Langkah Darurat 

Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan peningkatan tarif pajak untuk seluruh negara di dunia yang melakukan ekspor ke AS. Langkah ini mendapat pertentangan banyak orang karena akan membuat ekonomi di seluruh dunia terancam.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Korsel mengumumkan langkah-langkah dukungan darurat untuk industri otomotif. Mereka berupaya mengurangi dampak dari pemberlakukan tarif pajak, mengingat Korsel sedang alami peningkatan ekspor mobil ke AS.

Sebagai informasi, Trump mengumumkan tarif sebesar 25 persen untuk mobil dan truk impor. Produsen akan menanggung sebagian biaya tarif pada tahun pertama. Tetapi, pada akhirnya dirasa akan mengubah produksi dan kemungkinan berhenti mengekspor model bervolume rendah tertentu ke pasar AS.

"Mengingat proporsi produksi lokal produsen mobil Korea Selatan di Amerika Serikat (yang lebih rendah), industri kami relatif kurang beruntung," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (12/4/2025).

Tarif tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi produsen mobil dan suku cadang mobil Korea Selatan. Namun, pemerintah Korsel masih sulit untuk membuat perkiraan numerik saat ini. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173447/pabrik-q2h8_large.jpg
Besaran Insentif Mobil Diusulkan Berdasarkan TKDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173417/penjualan_mobil-jIvQ_large.jpeg
Butuh Obat Mujarab Kembalikan Penjualan Mobil Jadi 1 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169539/toyota-RerV_large.jpg
Merek Mobil Terlaris di Indonesia Agustus 2025, Toyota Teratas dan Mitsubishi Merangsek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169230/booth_mercedes_benz-rCtR_large.jpg
Imbas Perang Harga Mobil, Pesta Produsen Eropa Berakhir di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167653/mobil_china-6sZX_large.jpg
Brand China Disebut Banting Harga, Ini Penjelasan Gaikindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165974/giias-hDSp_large.jpg
Gaikindo Ungkap Ada 3 Brand Baru Daftar Masuk, dari China Lagi?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement