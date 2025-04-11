Wuling Berikan Garansi Seumur Hidup Komponen Utama Mobil Listrik

JAKARTA - Wuling Motors menawarkan 3 mobil listrik di Tanah Air. Ketiganya adalah Wuling Air EV, Binguo, dan Cloud.

Ketiga mobil listrik itu bermain di segmen berbeda. Air EV untuk segmen kompak, sementara Binguo dan Cloud merupakan medium hatchback.

Garansi Komponen Inti Seumur Hidup

Untuk menggoda konsumen, Wuling menawarkan sejumlah program untuk lini mobil listriknya. Wuling Motors memberikan garansi seumur hidup untuk tiga komponen inti kendaraan listrik. Ketiga komponen utama itu adalah Power Battery, Motor Control Unit, dan Drive Motor.

“Kami ingin terus memberikan kemudahan dan ketenangan bagi masyarakat dalam memiliki mobil Wuling pilihannya," kata Edison, Sales Operation Manager Wuling Motors dalam keterangan resmi.

Selain itu, ada pula perawatan gratis hingga 15,5 tahun atau 155.000 km. Beberapa model juga dilengkapi dengan adaptor DC dan perangkat pengisian daya AC lengkap dengan instalasinya.