Usai Mudik, Ini 8 Hal yang Wajib Dicek pada Motor

JAKARTA - Mudik Lebaran sudah usai. Bagi mereka yang mudik menggunakan sepeda motor, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pada mudik, mereka yang menggunakan motor harus menempuh jarak yang jauh untuk bertemu keluarga. Belum lagi kondisi jalan, baik berlubang maupun berbatu bisa ditemui dalam perjalanan.

Kondisi setelah digunakan menempuh jarak jauh bisa membuat performa sepeda motor sedikit banyak alami perubahan dan kadang bisa membuat berkendara jadi tidak nyaman bahkan kurang menyenangkan. Karena itu, penting melakukan pengecekan pada beberapa komponen penting yang berpengaruh terhadap performa sepeda motor.



Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada motor selepas mudik Lebaran, sebagaimana dibagikan Wahana Makmur Sejati, main diler Honda wilayah Jakarta-Tangerang:

1. Periksa Ban

Ban merupakan komponen yang sangat vital karena langsung bersentuhan dengan permukaan jalan. Setelah menempuh jarak jauh dengan berbagai kondisi jalan periksa ketebalan ban, jika kondisi alur ban (pattern) sudah sejajar dengan Tread Wear Indicator (TWI), yaitu tonjolan kecil antara alur ban, maka ban harus segera diganti.

2. Periksa Rem

Rem adalah sistem pengaman utama pada motor, apalagi setelah digunakan di jalur yang padat dan bervariasi saat mudik. Pastikan kanvas rem kondisinya tidak tipis dan masih punya daya cengkeram optimal, minyak rem volumenya masih sesuai takaran yang dianjurkan dan dalam keadaan jernih, yang terakhir bagian cakram rem tidak tipis, tidak bergelombang dan tidak aus.

3. Periksa Rantai dan Gir

Sistem penggerak rantai dan gir sangat penting untuk kenyamanan dan efisiensi tenaga. Pada kondisi yang normal, rantai berada pada kondisi yang tidak terlalu kencang ataupun kendur, jika terlihat kering segera lumasi dengan chain lube dan kondisi mata gir tidak runcing sebab ini menandakan aus dan perlu adanya penggantian.

4. Bersihkan CVT (Khusus Motor Matic)

Pada motor matic, sistem Continuously Variable Transmission (CVT) mengatur perputaran mesin ke roda. Bersihkan bagian ini agar komponen di dalamnya pulley dan V-belt bekerja optimal dan tidak terjadi getaran berlebih (gredek).