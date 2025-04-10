Satu-Satunya Diler Neta di Singapura Tutup, Padahal Baru Buka 3 Bulan

Satu-Satunya Diler Neta di Singapura Tutup, Padahal Baru Buka 3 Bulan (Autobuzz)

JAKARTA - Satu-satunya diler Neta di Singapura tutup. Padahal, diler itu baru dibuka 3 bulan lalu tepatnya pada Januari 2025.

1. Satu-satunya Diler Neta di Singapura Tutup

Melansir AutoBuzz, Kamis (10/4/2025), masalah yang dialami Neta tampaknya meluas hingga ke negara asalnya. Dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak merek kendaraan listrik (EV) itu diperkenalkan di Singapura, tampaknya Neta diam-diam menutup diler pertama dan satu-satunya di negara itu.

Menurut The Business Times, diler yang terletak di One Commonwealth tutup selama jam kerja saat media tersebut berkunjung akhir pekan lalu. Gerai itu benar-benar kosong. Tidak ada petugas maupun mobil yang dipajang.

Namun, tidak ada tanda atau pemberitahuan yang dipasang tentang penutupan tersebut. Pertanyaan dari Business Times masih belum dijawab oleh perusahaan hingga laporan ini dipublikasikan.

Sementara unggahan media sosial terbaru Neta Auto Singapore tertanggal 19 Maret, menimbulkan keraguan atas masa depannya di negara tersebut.

Neta diluncurkan di Singapura pada 9 Januari tahun ini, didistribusikan oleh Evology Automobile. Saat itu setidaknya, ada dua model yang ditawarkan, yaitu Neta X dan Neta Aya atau Neta V-II di pasar Indonesia.

Berdasarkan laporan yang beredar, setidaknya ada 52 pesanan yang diterima Neta saat mengikuti Singapore Motor Show 2025, pada Januari lalu.

Data dari Otoritas Transportasi Darat negara itu menunjukkan, hanya empat kendaraan Neta yang telah terdaftar hingga saat ini. Dua pada bulan November tahun lalu dan dua lagi pada Januari 2025.