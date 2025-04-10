Mobil Mewah Seharga Puluhan Miliar Jemput Prabowo di Abu Dhabi

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Rabu (9/4/2025). Setibanya di sana, Prabowo dijemput mobil mewah seharga Rp27 miliar.

1. Prabowo Kunjungan Kenagaraan ke UEA

Presiden Prabowo tiba di Abu Dhabi pada pukul 06.30 WIB, yang disambut Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Mohamed Al Mazrouei, Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdullah Salem AlDhaheri, Duta Besar Indonesia untuk PEA Husin Bagis, dan Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi Brigjen TNI Muhammad Irawadi.

"Saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Muhammad bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, untuk tukar menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang," ujar Prabowo, melansir laman Setkab, Kamis (10/4/2025).

Prabowo juga sudah ditunggu oleh Mercedes-Benz Maybach S650 Pullman dengan kelir putih. Ini juga mobil yang sama ketika ia melakukan kunjungan ke Abu Dhabi pada November 2024.

2. Mobil Mewah Jemput Prabowo di Abu Dhabi

Melansir Autoevolution, Mercedes-Benz Maybach S650 Pullman menjadi kasta tertinggi mobil sedan. Mobil ini memiliki panjang 6,5 meter yang membuatnya dinobatkan sebagai S-Class terpanjang di pasar.

Soal performa, mobil ini dilengkapi mesin V12 6.0 liter biturbo yang dapat menghasilkan tenaga 630 hp dan torsi puncak 1.000 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke seluruh roda melalui transmisi 7-percepatan otomatis.