Ratusan Mobil Listrik dan Hybrid MG Terbakar di Gudang Penyimpanan, Ini Penampakannya

JAKARTA - Sekitar 200 unit mobil MG terbakar pada gudang penyimpanan atau stockyard di Batangas, Filipina. Kebakaran tersebut melibatkan mobil listrik dan hybrid yang dilengkapi baterai lithium-ion.

1. Ratusan Mobil Listrik dan Hybrid MG Terbakar

Melansir Top Gear Philippines, Kamis (10/4/2025), kebakaran tersebut berdampak pada MG3 Hybrid dan MG4 EV. Mobil tersebut telah siap dikirim ke konsumen, yang berarti seluruh komponen sudah terpasang pada setiap kendaraan.

2. Baterai Diklaim Aman

Melalui pernyataan tertulis, MG memastikan baterai yang tersemat pada mobil listrik dan hybrid tidak mengalami masalah setelah diinvestigasi. Karena itu, diklaim tidak ada kekhawatiran untuk terjadinya kebakaran susulan akibat baterai.

"Beberapa unit MG yang terdampak dalam insiden, khususnya model MG3 Hybrid dan MG4 EV, dilengkapi baterai lithium ion. Meskipun terkena panas yang tinggi, baterainya tetap stabil dan tidak terbakar, yang menggarisbawahi keefektifan sistem keselamatan bawaan MG," bunyi keterangan resmi MG.

Ratusan mobil listrik dan hybrid MG terbakar (Topgear)

Kebakaran yang terjadi cukup mengerikan. Api mulai terlihat pada pukul 13.19 waktu setempat. Kemudian, 15 truk pemadam kebakaran datang ke lokasi dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.20 waktu setempat.

Biasanya, kendaraan-kendaraan itu diparkirkan pada lokasi tersebut, tempat sedikitnya 1.000 mobil tersimpan, sebelum dikirimkan ke dealer dan showroom di Filipina. Tiba-tiba kebakaran terjadi yang diduga bermula dari salah satu pabrik yang memproduksi makanan olahan dan minyak goreng.

Biro Perlindungan Kebakaran menduga bahan kimia Spent Bleaching Earth (SBE) dan iklim yang lebih panas dari biasanya kemungkinan memicu kebakaran. Bahan kimia SBE dibuat dari pengolahan dan penyulingan minyak nabati.



(Erha Aprili Ramadhoni)