Whistleblower Klaim Meta Bantu China Kembangkan Kemampuan AI untuk Militer

JAKARTA - Sarah Wynn-Williams, seorang eksekutif Meta Platforms yang menjadi whistleblower mengatakan bahwa raksasa media sosial itu mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat (AS) AS sambil mendekati China. Wynn-William berencana untuk bersaksi terkait klaimnya tersebut, yang dibantah Meta, di hadapan Kongres AS

Apa Klaim Wynn-Williams?

Dilansir Gadgets 360, Wynn-Williams, yang menjabat sebagai direktur kebijakan publik global untuk Meta, akan memberi tahu Subkomite Kehakiman Senat tentang Kejahatan dan Kontraterorisme pada Rabu, (9/4/2025) bahwa dia menyaksikan para eksekutif Meta melanggar keamanan nasional AS. Kesaksian itu akan mencakup tuduhan bahwa Meta, yang sebelumnya disebut Facebook, membantu China maju dalam perlombaan senjata kecerdasan buatan (AI).

“Meta mulai memberi pengarahan kepada Partai Komunis China sejak awal 2015,” kata Wynn-Williams, dalam pernyataan tertulis yang diperoleh Bloomberg News. Dia baru-baru ini menerbitkan memoar terlaris berjudul Careless People tentang pengalamannya di Facebook.

“Pengarahan ini difokuskan pada teknologi baru yang penting, termasuk kecerdasan buatan. Tujuan eksplisitnya adalah untuk membantu China mengalahkan perusahaan-perusahaan Amerika.”

Dalam kesaksiannya, Wynn-Williams menyatakan bahwa ada "garis lurus" yang dapat ditarik dari pengarahan ini ke penggunaan alat AI Meta oleh China saat ini untuk membangun kemampuan militernya — sebuah klaim yang tidak didukungnya dengan rincian atau pengalaman pribadi.

Wynn-Williams meninggalkan Facebook pada 2017.

Reaksi Meta

Pernyataan yang disiapkan pertama kali dilaporkan oleh NBC News. Seorang perwakilan Meta mengatakan bahwa kesaksian itu "tidak sesuai dengan kenyataan dan penuh dengan klaim palsu."