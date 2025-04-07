Honor Bakal Luncurkan Power Series, Ponsel dengan Baterai 7800 mAh

JAKARTA - Honor telah resmi mengumumkan peluncuran ponsel pintar terbarunya, Honor Power, yang akan hadir dengan baterai berkapasitas super besar. Menurut informasi yang dibagikan di Weibo milik Honor dan dikonfirmasi oleh blogger teknologi populer Digital Chat Station (DCS), perangkat tersebut akan diluncurkan pada 15 April 2025 di China.

Baterai Berkapasitas Terbesar pada Ponsel Mainstream

Dilansir Gizmochina, Honor Power dipasarkan sebagai ponsel pintar "ringan untuk luar ruangan", yang menyeimbangkan daya tahan perangkat yang tangguh dengan kegunaan yang ramping dari smartphone mainstream. Ponsel ini akan dilengkapi baterai besar 7.800mAh—mungkin yang terbesar di antara semua ponsel mainstream tahun ini—yang dirancang untuk penggunaan luar ruangan dalam waktu lama dengan nyaman.

Meskipun desainnya tampak lebih mengutamakan layar yang lebih besar dengan pengaturan lubang ganda yang mirip dengan seri Honor Number, ponsel ini tidak mungkin dilengkapi perangkat keras pengenalan wajah kelas atas seperti seri Magic.

Honor telah memberi teaser seri Power sejak awal bulan ini, yang sempat diduga sebagai lelucon April Mop, karena muncul pada 1 April. Ini juga terutama karena kapasitas dan masa pakai baterai ponsel seri Power yang sangat lama, hingga dapat mengisi daya perangkat lain.