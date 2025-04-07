Xiaomi Kembangkan Chipset Smartphonenya Sendiri, Ini Bocoran Spesifikasinya

JAKARTA – Xiaomi dikabarkan tengah mempersiapkan pengembangan System on Chip (SoC) secara internal. Informasi yang bocor baru-baru ini mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut mungkin sedang berupaya membangun prosesor untuk smartphonenya sendiri.

Meskipun rumor yang beredar sebelumnya mengisyaratkan bahwa Xiaomi mengembangkan prosesor dengan desain 3nm, bocoran dari informan Fixed Focus Digital (melalui Jukanlosreve di X) mengklaim bahwa chip berbasis Arm v9 pertama Xiaomi tersebut akan menggunakan node N4P TSMC. Proses yang lebih matang dan hemat biaya ini menunjukkan bahwa Xiaomi mengincar pendekatan yang seimbang, dengan fokus pada kinerja dan efisiensi produksi karena kembali serius ke pembuatan chip.

Konfigurasi Chipset Xiaomi

Dilansir Gizmochina, spesifikasi yang bocor menunjukkan konfigurasi CPU octa-core dalam pengaturan 1+3+4. Ini mencakup satu inti Cortex X925 berkinerja tinggi dengan clock 3,2GHz, tiga inti Cortex A725 pada 2,6GHz, dan empat inti Cortex A520 hemat daya yang berjalan pada 2,0GHz.

Meskipun konfigurasi ini tidak menunjukkan performa tingkat flagship, tampaknya chipset ini diposisikan dengan baik untuk perangkat kelas menengah atas, mungkin memulai debutnya di Xiaomi 15S yang dikabarkan akan meluncur pada 2025.

Di sisi grafis, SoC tersebut disebut-sebut akan dilengkapi GPU Imagination Technologies IMG DXT72 yang berjalan pada 1,3GHz. Anehnya, perkiraan awal menunjukkan bahwa kinerjanya bahkan dapat mengungguli Adreno 740 yang ditemukan di Snapdragon 8 Gen 2, yang menunjukkan potensi grafis yang solid.

Xiaomi juga diharapkan untuk mengintegrasikan Image Signal Processor (ISP) miliknya sendiri, sementara komponen lain seperti modem 5G dan DSP dapat bersumber dari MediaTek, Synopsys, atau bahkan Huawei, tergantung pada ketersediaan dan faktor geopolitik.