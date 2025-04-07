Ingin Motor Awet dan Bandel dalam Jangka Waktu Lama, Ini 9 Tipsnya

Ingin Motor Awet dan Bandel dalam Jangka Waktu Lama, Ini 9 Tipsnya (Wahana Honda)

JAKARTA - Sepeda motor harus dirawat dengan baik agar bisa tetap bandel dalam jangka waktu lama. Pengemudi harus memperhatikan perawatan terhadap kendaraannya tersebut.

Merawat motor secara rutin tak hanya memperpanjang usia kendaraan, tetapi juga menjaga performanya tetap optimal. Namun, banyak kebiasaan sepele yang justru bisa mempercepat kerusakan motor jika dibiarkan dalam jangka panjang.

Berikut sembilan langkah penting untuk menjaga motor tetap awet, sebagaimana melansir laman Wahana Honda, Senin (7/4/2025):

1. Rutin Servis

Servis rutin memastikan komponen motor tetap dalam kondisi prima. Mengabaikan servis berkala dapat menyebabkan oli mesin kotor, meningkatkan gesekan dan mempercepat keausan komponen.

Selain itu, filter udara bisa tersumbat, menghambat pembakaran dan menurunkan tenaga mesin. Busi menjadi aus atau kotor sehingga membuat motor sulit dinyalakan dan boros bahan bakar.

2. Pakai Oli Sesuai

Oli berperan penting dalam melumasi mesin. Hindari penggunaan oli dengan viskositas yang tidak sesuai karena bisa menyebabkan mesin cepat panas dan aus. Pastikan juga menggunakan oli asli berkualitas untuk perlindungan maksimal.

3. Berkendara dengan Halus

Gaya berkendara yang kasar dapat mempercepat kerusakan, seperti sering menggeber gas mendadak yang mempercepat keausan mesin dan kopling.

Mengerem secara tiba-tiba yang membuat kampas rem dan cakram lebih cepat habis.

Melintasi jalan berlubang dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak suspensi dan velg.

4. Jangan Biarkan Tangki Bahan Bakar Kosong

Tangki bahan bakar yang sering kosong bisa menyebabkan pompa bensin bekerja lebih keras dan berisiko cepat rusak. Selain itu, endapan kotoran di dasar tangki bisa masuk ke sistem injeksi dan menyebabkan mesin brebet.

5. Gunakan Bahan Bakar yang Sesuai

Mesin yang dirancang untuk bahan bakar beroktan tinggi sebaiknya tidak diisi dengan bensin beroktan rendah karena dapat mempercepat keausan. Gunakan bahan bakar berkualitas agar tidak meninggalkan residu di ruang bakar.