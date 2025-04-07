Usai Mudik, Ini 6 Hal yang Perlu Dicek pada Mobil

Usai Mudik, Ini 6 Hal yang Perlu Dicek pada Mobil (Dok Suzuki)

JAKARTA - Mudik Lebaran sudah usai. Bagi yang mudik menggunakan mobil, ada hal yang perlu diperhatikan setelah mudik dari kampung halaman.

Perjalanan panjang saat pulang kampung tak ayal menjumpai berbagai kondisi medan jalan. Dari jalan berlubang, bergelombang, berbatu, hingga berlumpul sekalipun.

Karena itu, sekembalinya ke rumah usai mudik, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan pada mobil. Ini mulai dari ban, kaki-kaki mobil, oli, bahkan ruang kabin.

Berikut sejumlah hal pada mobil yang perlu diperhatikan selepas mudik, sebagaimana dibagikan laman Suzuki, dikutip pada Senin (7/4/2025) :

1. Ban

Hal pertama yang harus dicek adalah tekanan angin, pastikan sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Setelah itu, perhatikan kondisi ban mobil, mulai dari telapak ban hingga bagian dindingnya.

Pasalnya, perjalanan panjang yang dilakukan mulai dari mudik dan kembali ke rumah membuat ban bekerja ekstra keras sepanjang waktu. Mulai dari menopang muatan, mengatur dan mengarahkan laju mobil, hingga meredam getaran.

Bahkan, tak jarang harus melintasi jalanan dengan kondisi yang sulit diprediksi, seperti berlubang, bergelombang, berlumpur, hingga menerjang banjir. Untuk itu, sebaiknya segera cek tekanan angin dan kondisi ban setelah tiba di rumah.

Perhatikan apakah ada kerusakan atau tanda keausan pada telapak ban setelah mudik. Kemudian, bersihkan kerikil yang menempel di bagian ini. Lalu, amati juga bagian dinding apakah terlihat ada benjolan, retakan, atau sobek.

Jangan lupa untuk memperhatikan juga kondisi pelek dan ban serep mobil. Jika ada tanda-tanda keausan atau kerusakan, sebaiknya segera ganti dengan yang baru karena ban tidak layak pakai akan memicu masalah besar apabila diabaikan.

2. Oli Mesin

Setelah memastikan kondisi ban pasca mudik, cek takaran oli mesin mobil dengan menggunakan dipstick atau tongkat pengukur. Segera tambah apabila berada di bawah ambang batas yang ditentukan pabrikan.

Selain itu, perhatikan juga apakah ada perubahan fisik karena ini mengindikasikan adanya masalah pada kendaraan. Misalnya, warnanya berubah menjadi kecoklatan, keruh, dan kental.

Atau, warna oli berubah menjadi coklat susu yang menandakan pelumas mobil tercampur air. Jika ini terjadi pada oli mesin mobil, sebaiknya segera diganti. Akan lebih baik jika dibawa ke bengkel untuk pemeriksaan secara mendalam.

3. Minyak Rem

Pengecekan selanjutnya adalah memastikan volume minyak rem tidak berkurang. Perhatikan juga apakah terjadi perubahan warna atau terlihat endapan lumpur yang ada di dalam tabung penyimpannya.

Selain itu, cek tingkat kepakeman rem untuk mengetahui kondisi kampas rem dan amati bagian selang rem apakah sobek atau bocor yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebocoran minyak rem.