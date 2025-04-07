Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa?

Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa? (Car News China)

JAKARTA - Satu tahun sudah raksasa teknologi Xiaomi meluncurkan mobil listrik pertamanya yakni SU7. Dalam rentang waktu tersebut, sudah berapa banyak SU7 yang terjual?

Diketahui, Xiaomi SU7 meluncur pada 28 Maret 2024. Mobil listrik pertama Xiaomi itu saat ini baru dipasarkan di China.

1. Penjualan Xiaomi SU7

Melansir Car News China, Senin (7/4/2025), Xiaomi mengumumkan telah mengirimkan lebih dari 29 ribu kendaraan listrik pada Maret. Ini merupakan rekor bulanan baru. Pada tanggal 18 Maret, perusahaan mengumumkan telah mengirimkan mobil ke-200 ribu.

Bagi Xiaomi, ini adalah bulan keenam berturut-turut dengan pengiriman lebih dari 20 ribu unit. Xiaomi tidak membagikan angka pastinya. Namun, penjualannya sekitar 29 ribu unit pada Maret lalu .

Xiaomi mencatatkan 186.112 kendaraan listrik dalam 11 bulan pertama (antara April 2024 dan Maret 2025), menurut China EV DataTracker.

Dengan lebih dari 29.000 unit yang terkirim pada bulan Maret, Xiaomi telah mengirimkan lebih dari 215.112 mobil dalam dua belas bulan pertama sejak peluncuran (April 2024 – Maret 2025).

Xiaomi memiliki target tahunan untuk tahun 2025, yang ditetapkan sebesar 350.000 unit. Pada kuartal pertama, Xiaomi mengirimkan lebih dari 75.625 EV di China.