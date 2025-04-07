Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |16:16 WIB
Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa?
Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa? (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Satu tahun sudah raksasa teknologi Xiaomi meluncurkan mobil listrik pertamanya yakni SU7. Dalam rentang waktu tersebut, sudah berapa banyak SU7 yang terjual?

Diketahui, Xiaomi SU7 meluncur pada 28 Maret 2024. Mobil listrik pertama Xiaomi itu saat ini baru dipasarkan di China. 

1. Penjualan Xiaomi SU7

Melansir Car News China, Senin (7/4/2025), Xiaomi mengumumkan telah mengirimkan lebih dari 29 ribu kendaraan listrik pada Maret. Ini merupakan rekor bulanan baru. Pada tanggal 18 Maret, perusahaan mengumumkan telah mengirimkan mobil ke-200 ribu. 

Bagi Xiaomi, ini adalah bulan keenam berturut-turut dengan pengiriman lebih dari 20 ribu unit. Xiaomi tidak membagikan angka pastinya. Namun, penjualannya sekitar 29 ribu unit pada Maret lalu .

Xiaomi mencatatkan 186.112 kendaraan listrik dalam 11 bulan pertama (antara April 2024 dan Maret 2025), menurut China EV DataTracker.

Dengan lebih dari 29.000 unit yang terkirim pada bulan Maret, Xiaomi telah mengirimkan lebih dari 215.112 mobil dalam dua belas bulan pertama sejak peluncuran (April 2024 – Maret 2025).

Xiaomi memiliki target tahunan untuk tahun 2025, yang ditetapkan sebesar 350.000 unit. Pada kuartal pertama, Xiaomi mengirimkan lebih dari 75.625 EV di China.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174615/xiaomi_su7-tPAS_large.jpg
Gara-Gara iPhone, Mobil Listrik Xiaomi SU7 Jalan Sendiri dari Tempat Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173818/xiaomi-SIGr_large.jpg
Kisah Bos Xiaomi Beli 3 Tesla Model Y demi Riset Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/52/3141871/mobil_listrik_xiaomi_yu7-WhGL_large.jpg
Mobil Listrik Kedua Xiaomi Meluncur Mirip Ferrari Purosangue, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/52/3127601/xiaomi_yu7-4zog_large.jpg
Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/52/3108367/xiaomi_su7-tvs5_large.jpg
30 Ribu Mobil Listrik Xiaomi SU7 Kena Recall Gara-Gara Masalah Sistem Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/52/3102061/xiaomi_su7_dan_yu7-9lta_large.jpg
Xiaomi Target Jual 300 Ribu Mobil Listrik Tahun Ini, Siapkan Mobil SUV
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement