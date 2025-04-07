Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Meski Ada Tarif Baru, Hyundai Tak Naikkan Harga Mobil di AS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |14:41 WIB
Meski Ada Tarif Baru, Hyundai Tak Naikkan Harga Mobil di AS
Meski Ada Tarif Baru, Hyundai Tak Naikkan Harga Mobil di AS (Dok Hyundai)
JAKARTA - Produsen otomotif asal Korea Selatan (Korsel), Hyundai, tidak akan menaikkan harga mobil mereka di Amerika Serikat (AS). Setidaknya Hyundai tetap akan mempertahankan harga jual kendaraannya dalam beberapa bulan mendatang. 

1. Hyundai Tak Naikkan Harga Mobil

Melansir Electrek, Senin (7/4/025), Hyundai tidak akan menaikkan harga kendaraan AS di tengah tarif baru yang diberlakukan. Setelah bulan penjualan Maret terbaiknya di AS sejauh ini, Hyundai memiliki rencana baru untuk mempertahankan momentum selama beberapa bulan ke depan.

Meskipun Trump mengumumkan tarif baru, termasuk 25% untuk Korea Selatan, Hyundai berjanji tidak akan menaikkan harga kendaraan di AS. Pada Jumat, Hyundai meluncurkan program Jaminan Pelanggan barunya sebagai tanggapan terhadap "kondisi pasar yang dinamis" dan ketidakpastian dalam industri otomotif.

Melalui inisiatif tersebut, harga kendaraan Hyundai di AS tidak akan naik selama dua bulan ke depan. Program ini dimulai per 4 April dan berakhir pada 2 Juni 2025.

"Kami tahu konsumen tidak yakin tentang potensi kenaikan harga. Kami ingin memberi mereka stabilitas dalam beberapa bulan mendatang," ujar CEO Hyundai Motor, José Muñoz.

2. Langkah Serupa Genesis

Sementara itu, sub brand mewah Hyundai, Genesis, meluncurkan program serupa. Genesis Cares Initiative juga melindungi harga kendaraan di AS hingga 2 Juni 2025.

 

